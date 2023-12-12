Limpeza de deck de madeira: De forma rápida e fácil
Um terraço oferece muitas vantagens, especialmente no Verão - um retiro para relaxar e absorver o sol ou para um convívio e aproveitar o tempo juntos. Terraços de madeira são particularmente populares porque irradiam uma naturalidade quente e transformam a área exterior em uma acolhedora sala de estar ao ar livre. A desvantagem da madeira como material natural: ao contrário do concreto ou da pedra, ela é bastante sensível, dependendo do tipo. Para aproveitar durante muito tempo, é, portanto, Necessário limpar e manter as placas do terraço regularmente.
Quando o deck de madeira deve ser limpo?
Seja um terraço de madeira, pedra ou concreto, todas as áreas ao ar livre estão expostas a condições climáticas naturais: vento, chuva e sol forte podem impactar em um terraço de madeira. Em particular, a umidade persistente nos meses de Outono e Inverno pode atacar severamente a madeira e fazer com que essa se torne porosa. Além disso, há sinais de desgaste quando as pessoas comem, festejam e vivem no terraço de madeira no Verão. O resultado são arranhões, rachaduras, manchas e descoloração na madeira.
Mas quando é a melhor hora para limpar terraços de madeira? É aconselhável fazer uma limpeza básica duas vezes ao ano: na primavera e no outono, a fim de tornar o jardim à prova de Inverno. A limpeza e manutenção da madeira do terraço devem ser sempre feitas com tempo seco para que as pranchas possam secar completamente após a limpeza.
Por que um terraço de madeira deveria ser limpo regularmente?
Há várias razões para a limpeza regular do terraço:
- O envelhecimento ótico é reduzido ou totalmente evitado
- O terraço mantém sua aparência decorativa
- As coberturas verdes, tais como musgo, são removidas
- Prevenção de áreas escorregadias na madeira
- Não há acúmulo de água ou zonas húmidas devido à sujeira existente à volta.
- Fungos nocivos não podem se espalhar
Não limpar o terraço de madeira sem preparação
Antes de começar, todos os móveis de jardim devem ser removidos para que cada canto do terraço possa ser alcançado sem obstáculos. Sopradores e aspiradores de folhas a bateria podem ser utilizados para remover folhas caídas de forma particularmente rápida e eficaz. Apenas quando o chão estiver completamente seco após limpeza é que os móveis de jardim deve ser recolocado em seu lugar. O tempo de secagem também pode ser usado para limpar móveis de jardim.
Qual é a melhor maneira de limpar a área externa?
A forma como o terraço de madeira deve ser limpo sempre depende do grau de sujeira. Se apenas folhas ou uma pequena camada verde se tiver acumulado, geralmente pode ser limpa à mão de forma rápida e fácil. Não são necessários agentes de limpeza especiais - uma vassoura com cepas fortes, uma escova manual ou uma esponja comum, alguma água quente e sabão são geralmente suficientes para remover efetivamente a sujeira do terraço de madeira.
No caso de resíduos teimosos, tais como revestimentos verdes pesados, no entanto, é muitas vezes necessário a ajuda mecânica, para que o deck de madeira possa ser limpo com uma máquina. Um limpador de terraços com rolo de escova para superfícies de madeira é particularmente adequado para este fim. Limpa suavemente e com força ao mesmo tempo e usa uma quantidade mínima de água: dois rolos de escova movidos eletricamente afrouxam a sujeira sem esforço manual. Os bicos de água fixados por cima reforçam esse efeito e enxaguam a sujeira ao mesmo tempo. Dependendo do grau de sujeira, o fornecimento de água pode ser regulado manualmente por meio de uma válvula. Uma vez que o motor potente é fixado centralmente e as escovas podem assim alcançar cantos e bordas, a sujeira ao longo das paredes da casa, por exemplo, também pode ser facilmente removida. Graças às escovas permutáveis, tanto as superfícies de madeira como as de pedra lisa podem ser limpas.
Dica
P Para reduzir a quantidade de força necessária ao trabalhar com o limpador de terraços, o dispositivo não deve ser mantido em um ângulo muito inclinado para o chão, mas no ângulo mais plano possível.
Limpeza de terraços com lavadora de alta pressão
Para cuidar do terraço de madeira, também se pode utilizar uma lavadora de alta pressão. Mas atenção: apenas com o ajuste certo ou com acessórios certos. A madeira é um material macio e pode ser bastante sensível dependendo do tipo e processamento. Portanto, a escolha do método de limpeza e acessórios deve ser cuidadosamente considerada. Para ter a certeza de que foi escolhido o procedimento adequado, é sempre aconselhável testar primeiro em uma área pouco visível. Ao colocar a lavadora de alta pressão, fatores como o acabamento, o revestimento e a condição da madeira devem ser levados em conta. Aplica-se: quanto mais sensível o material, menor deve ser a pressão..
Como limpar o terraço de madeira com lavadora de alta pressão, detergente e escova elétrica:
Passo 1: Aplicar detergente
A sujeira grosseira nos terraços é particularmente bem solta se um agente de limpeza da madeira for aplicado na superfície com ajuda da lavadora de alta pressão, por exemplo, através do tubo de jato Vario-Power. O produto de limpeza de madeira 3-em-1 não só limpa efetivamente, como também oferece proteção UV e componente de cera natural que cuida da madeira e a protege da sujeira e umidade. Molhar a superfície uniformemente com espuma e deixar o produto de limpeza a agir durante dois a cinco minutos.
Passo 2: Esfregar terraço
Para limpar o terraço, primeiro remover o bocal de pulverização plana e fixar a escova elétrica à lavadora de alta pressão. A utilização da escova é particularmente recomendada em terraços de madeira porque as cerdas finas atingem as ranhuras da superfície. A escova também tem três bicos de alta pressão que aumentam o poder de limpeza da escova. Agora mova a escova elétrica para trás e para a frente de forma uniforme, constantemente juntando água. Esfregar sempre na direção da fibra, ou seja, longitudinalmente - não transversalmente - em direção à madeira.
Passo 3: Reaplicar o detergente
Para uma proteção mais duradoura, o produto de limpeza de madeira 3 em 1 pode ser aplicado novamente. Para isso, recoloque o tubo de jato na lavadora de alta pressão, aplique o agente de limpeza uniformemente na superfície da madeira com o bocal de jato plano e permita que ele faça efeito (ver o passo 1).
Passo 4: Lavar terraço
Finalmente, enxágue a plataforma de madeira com o bico de jato plano na direção da fibra. Na limpeza de decks de madeira, só deve ser utilizado o bocal de jato plano, uma vez que os jatos pontiagudos ou as fresas de sujeira exercem maior pressão sobre a madeira e podem danificá-la no processo. Mantenha uma distância de 30 centímetros da superfície do chão para obter um efeito de lavagem ideal. Permitir que o terraço seque depois.
Os terraços de madeira também podem ser limpos com especial cuidado e com baixa pressão de água, utilizando um limpador de superfícies com função de lavagem integrada.
Retirar sujeira grosseira e remover o tom acinzentado do terraço
A sujeira grosseira devido às influências climáticas e ao uso diário do terraço (praticamente) não pode ser evitada. Com o tempo, a madeira fica acinzentada devido à umidade e à luz solar ou se formam depósitos e manchas. Para remover, o terraço de madeira deve ser primeiro molhado um pouco com água. Qualquer sujeira restante pode então ser removida com uma vassoura ou escova manual. Produtos especiais estão disponíveis no mercado para combater a coloração cinza da madeira. O produto é aplicado à superfície da madeira e deve ser deixado para agir por várias horas antes de ser enxaguado com água limpa.
Remover cobertura verde
A cobertura verde húmida torna o terraço de madeira escorregadio. A madeira torna-se cada vez mais deslizante devido à umidade que penetra e ao depósito de musgo ou outras plantas. Para evitar acidentes, o musgo deve ser removido imediatamente do terraço de madeira. Remédios caseiros como um pouco de água quente, farinha de milho e soda para lavar são excelentes para isto. Isso pode ser usado para fazer uma pasta de limpeza para combater depósitos verdes e remover musgo do deck de madeira: Adicione três colheres de sopa de farinha de milho a cerca de 500 mililitros de água quente e mexa bem para que o amido se dissolva. Ao misturar a pasta, certifique-se de que não se forme nenhum nódulo. Em seguida, coloque a mistura ligeiramente cremosa em uma panela com 100 gramas de refrigerante, despeje 5 litros de água e deixe ferver brevemente na panela.
Agora aplique a pasta de limpeza na madeira e trabalhe-a com uma escova de limpeza ou escova manual. Após algumas horas, a mistura de amido de sódio deve ser lavada com cuidado de terraço de madeira com uma mangueira de jardim.
Limpeza do terraço e tábuas de madeira com outros remédios caseiros
Para além da mistura de amido de sódio, existem outros remédios caseiros para cuidar do terraço de madeira. O detergente líquido diluído, por exemplo, ajuda contra nódoas simples. Algumas gotas de detergente líquido dissolvido em água, disponíveis nas lojas, são suficientes para isso. Basta espalhá-lo generosamente nas tábuas e, em seguida, esfregá-lo bem com uma escova ou vassoura. Por fim, lave o terraço com água limpa e a área externa está limpa novamente. Sabão suave também funciona: aplique sabão não diluído no deck de madeira, esfregue com uma escova e enxágue bem com água limpa.
Manutenção da madeira do terraço com o óleo apropriado
Para selar a madeira e, assim, protegê-la de ficar suja novamente, um óleo especial de preservação da madeira pode ser aplicado após a limpeza. O óleo não só ajuda a madeira a manter sua cor, mas também sela rachaduras e irregularidades no material. Também protege contra a penetração de umidade. Alguns produtos de limpeza de madeira já contêm um componente de cuidado para que o tratamento subsequente com óleo não seja necessário.