Limpeza de deck de madeira: De forma rápida e fácil

Qual é a melhor maneira de limpar a área externa?

A forma como o terraço de madeira deve ser limpo sempre depende do grau de sujeira. Se apenas folhas ou uma pequena camada verde se tiver acumulado, geralmente pode ser limpa à mão de forma rápida e fácil. Não são necessários agentes de limpeza especiais - uma vassoura com cepas fortes, uma escova manual ou uma esponja comum, alguma água quente e sabão são geralmente suficientes para remover efetivamente a sujeira do terraço de madeira.

No caso de resíduos teimosos, tais como revestimentos verdes pesados, no entanto, é muitas vezes necessário a ajuda mecânica, para que o deck de madeira possa ser limpo com uma máquina. Um limpador de terraços com rolo de escova para superfícies de madeira é particularmente adequado para este fim. Limpa suavemente e com força ao mesmo tempo e usa uma quantidade mínima de água: dois rolos de escova movidos eletricamente afrouxam a sujeira sem esforço manual. Os bicos de água fixados por cima reforçam esse efeito e enxaguam a sujeira ao mesmo tempo. Dependendo do grau de sujeira, o fornecimento de água pode ser regulado manualmente por meio de uma válvula. Uma vez que o motor potente é fixado centralmente e as escovas podem assim alcançar cantos e bordas, a sujeira ao longo das paredes da casa, por exemplo, também pode ser facilmente removida. Graças às escovas permutáveis, tanto as superfícies de madeira como as de pedra lisa podem ser limpas.