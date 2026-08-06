Bico turbo, 040
O jateador de sujeira com jato fino rotativo oferece 10 vezes melhor desempenho de limpeza. Bico de cerâmica e anel do mancal para uma de comprimento vida útil. Maiores dados: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.
Jato reto de alta-pressão rotativo – 10x poder de limpeza. Bico e rolamento de cerâmica garantem excelente vida útil. max. 300 bar/30 MPa, 85 °C
Especificações
Dados técnicos
|Pressão Máxima (bar)
|300
|Pressão (bar)
|máx. 300
|temperatura (°C)
|máx. 85
|Tamanho do bico ( )
|40
|Rosca de conexão
|M 18
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,6
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