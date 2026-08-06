Copo lança de espuma Advanced
Lança de Espuma Compacta (1 L): Ideal para carros. Ângulo ajustável e design compacto (conector M 22 x 1.5).
A Lança de Espuma Curta é prática e ideal para a limpeza de carros devido ao seu design compacto. Possui tanque de 1 litro, ângulo de pulverização ajustável e dosagem variável de detergente na lança. Inclui conector rotativo M 22 x 1.5.
Especificações
Dados técnicos
|Tamanho do bico ( )
|42
|Pressão Máxima (bar)
|300
|temperatura (°C)
|máx. 60
|Rosca de conexão
|M22 x 1.5
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,8
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