Copo lança de espuma Advanced

Lança de Espuma Compacta (1 L): Ideal para carros. Ângulo ajustável e design compacto (conector M 22 x 1.5).

A Lança de Espuma Curta é prática e ideal para a limpeza de carros devido ao seu design compacto. Possui tanque de 1 litro, ângulo de pulverização ajustável e dosagem variável de detergente na lança. Inclui conector rotativo M 22 x 1.5.

Especificações

Dados técnicos

Tamanho do bico ( ) 42
Pressão Máxima (bar) 300
temperatura (°C) máx. 60
Rosca de conexão M22 x 1.5
Peso (com embalagem) (kg) 0,8
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