As cerdas transparentes da escova de lavagem em qualquer lugar pode ser usada em uma variedade extremamente ampla de tarefas de limpeza. O acessório intermutável universal para o WB 120 escova rotativa de lavagem é idealmente adequado para a limpeza de todas as superfícies lisas, tais como tinta, de vidro ou de plástico. O acessório é também compatível com o modelo anterior, a escova 100 WB.