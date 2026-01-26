Fixação universal intercambiável para WB 120 e WB 100
O acessório intercambiável da escova de lavagem Universal para a escova de lavagem rotativa é ideal para limpar todas as superfícies lisas, como tinta, vidro ou plástico.
As cerdas transparentes da escova de lavagem em qualquer lugar pode ser usada em uma variedade extremamente ampla de tarefas de limpeza. O acessório intermutável universal para o WB 120 escova rotativa de lavagem é idealmente adequado para a limpeza de todas as superfícies lisas, tais como tinta, de vidro ou de plástico. O acessório é também compatível com o modelo anterior, a escova 100 WB.
Características e benefícios
Cerdas suaves e transparentes
- Limpeza suave, suave e eficiente.
Pode ser usado em qualquer lugar
- Para todas as superfícies lisas, como tinta, vidro ou plástico.
Acessórios opcionais
- Mais versatilidade para a escova de lavagem rotativa.
compatibilidade
- Pode ser usado com a escova de lavagem rotativa WB 120 e o modelo anterior, a escova WB 100.
Especificações
Dados técnicos
|Colour
|M22 x 1,5
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,2
|Medidas (c x l x a) (mm)
|153 x 153 x 48
Videos
Máquinas compatíveis
Produtos Em Linha
Áreas de aplicação
- Veículos
- para jardins no invernos
- Para limpeza de motos e scooters
- portas de garagem
- Elementos de telas de privacidade
- soleiras
- Revestimentos de varanda