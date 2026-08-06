FRV 30 ME

FRV 30 Me Inox: Sucção automática de água suja. Limpeza eficiente com água quente (até 85∘C).

O FRV 30 Me (Aço Inoxidável) permite limpeza eficiente de superfície (interno/externo) com água quente (até 85∘C). Possui sucção automática de água suja, mangueira de sucção de PU (7.5 m) resistente à temperatura, rodízios não marcantes e rolamento duplo cerâmico. (Máx. 250 bar/1300 L/h). O kit de bicos deve ser pedido separadamente.

Especificações

Dados técnicos

Rosca de conexão M22 x 1.5
Cor prata
Peso (com embalagem) (kg) 6,4
Máquinas compatíveis
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