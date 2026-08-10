Hose solar

Mangueira HP Flexível (iSolar TL 14): Revestimento de borracha. Ótimo deslizamento para extensão/retração da lança.

A Mangueira HP Flexível (iSolar TL 14), de alta qualidade e com revestimento de borracha, possui excelentes propriedades de deslizamento, sendo ideal para estender e retrair a lança telescópica iSolar TL 14.

Especificações

Dados técnicos

Comprimento do cabo telescópico (m) 15
Temperatura de alimentação de água (°C) máx. 155
Rosca de conexão M22 x 1.5
Peso (com embalagem) (kg) 2,8
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