Intercambiáveis ​​casa & jardim para WB 120 e WB 100

Para a limpeza completa de superfícies resistentes ao redor da casa: A escova de lavagem acessório intercambiável Home & Garden para a escova de lavagem rotativa.

As cerdas pretas do acessório intercambiável da escova de lavagem Home & Garden são mais resistentes do que as cerdas transparentes do acessório intercambiável Universal - tornando mais fácil remover a sujeira difícel. Ideal para a limpeza de superfícies resistentes como pedra, metal ou plástico com a escova de lavagem rotativa. O acessório é compatível com a escova de lavagem rotativa WB 120 e o modelo anterior, a escova WB 100.

Características e benefícios
Cerdas pretas resistentes
  • Limpeza fácil de sujeira difícil.
Para superfícies ao redor da casa
  • Ideal para limpar superfícies resistentes como pedra, metal e plástico.
Acessórios opcionais
  • Mais versatilidade para a escova de lavagem rotativa.
compatibilidade
  • Pode ser usado com a escova de lavagem rotativa WB 120 e o modelo anterior, a escova WB 100.
Especificações

Dados técnicos

Colour M22 x 1,5
Peso (kg) 0,1
Peso (com embalagem) (kg) 0,2
Medidas (c x l x a) (mm) 153 x 153 x 58
Videos
Áreas de aplicação
  • portas de garagem
  • Limpeza de coberturas e toldos (p. ex., pórticos)