As cerdas pretas do acessório intercambiável da escova de lavagem Home & Garden são mais resistentes do que as cerdas transparentes do acessório intercambiável Universal - tornando mais fácil remover a sujeira difícel. Ideal para a limpeza de superfícies resistentes como pedra, metal ou plástico com a escova de lavagem rotativa. O acessório é compatível com a escova de lavagem rotativa WB 120 e o modelo anterior, a escova WB 100.