Intercambiáveis casa & jardim para WB 120 e WB 100
Para a limpeza completa de superfícies resistentes ao redor da casa: A escova de lavagem acessório intercambiável Home & Garden para a escova de lavagem rotativa.
As cerdas pretas do acessório intercambiável da escova de lavagem Home & Garden são mais resistentes do que as cerdas transparentes do acessório intercambiável Universal - tornando mais fácil remover a sujeira difícel. Ideal para a limpeza de superfícies resistentes como pedra, metal ou plástico com a escova de lavagem rotativa. O acessório é compatível com a escova de lavagem rotativa WB 120 e o modelo anterior, a escova WB 100.
Características e benefícios
Cerdas pretas resistentes
- Limpeza fácil de sujeira difícil.
Para superfícies ao redor da casa
- Ideal para limpar superfícies resistentes como pedra, metal e plástico.
Acessórios opcionais
- Mais versatilidade para a escova de lavagem rotativa.
compatibilidade
- Pode ser usado com a escova de lavagem rotativa WB 120 e o modelo anterior, a escova WB 100.
Especificações
Dados técnicos
|Colour
|M22 x 1,5
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,2
|Medidas (c x l x a) (mm)
|153 x 153 x 58
Áreas de aplicação
- portas de garagem
- Limpeza de coberturas e toldos (p. ex., pórticos)