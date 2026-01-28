Interchangeable attachment universal for WB 130
Características e benefícios
Cerdas suaves e transparentes
- Limpeza suave, suave e eficiente.
Pode ser usado em qualquer lugar
- Para todas as superfícies lisas, como tinta, vidro ou plástico.
Especificações
Dados técnicos
|Colour
|M22 x 1,5
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,1
|Medidas (c x l x a) (mm)
|113 x 113 x 46
Áreas de aplicação
- Veículos
- Para limpeza de motos e scooters
- para jardins no invernos
- portas de garagem
- Elementos de telas de privacidade
- Revestimentos de varanda
- soleiras