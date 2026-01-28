Interchangeable attachment universal for WB 130

Características e benefícios
Cerdas suaves e transparentes
  • Limpeza suave, suave e eficiente.
Pode ser usado em qualquer lugar
  • Para todas as superfícies lisas, como tinta, vidro ou plástico.
Acessórios opcionais
Especificações

Dados técnicos

Colour M22 x 1,5
Peso (kg) 0,1
Peso (com embalagem) (kg) 0,1
Medidas (c x l x a) (mm) 113 x 113 x 46
Áreas de aplicação
  • Veículos
  • Para limpeza de motos e scooters
  • para jardins no invernos
  • portas de garagem
  • Elementos de telas de privacidade
  • Revestimentos de varanda
  • soleiras