Junta articulada para alta pressão

Junta Articulada HP: Ajuste de ângulo infinito (120∘). Limpeza sem esforço de áreas difíceis de alcançar (chassis, fachadas).

A Junta Articulada HP permite ajuste de ângulo infinito (até 120∘) para limpar sem esforço áreas difíceis (chassis, fachadas, telhados). É fixada diretamente na lança de pulverização.

Especificações

Dados técnicos

preto (bar) 300
temperatura (°C) máx. 155
Rosca de conexão EASY!Lock
Peso (com embalagem) (kg) 0,5
Máquinas compatíveis
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