Lança pulverizadora, 400 mm, giratório

Lança Ergonômica Rotativa (400 mm): Aço inoxidável com rotação 360∘ sob pressão.

Lança de Pulverização Rotativa (600 mm): Construída em aço inoxidável com punho ergonômico para proteção e conforto. Sua principal característica é a rotação 360∘ sob pressão.

Especificações

Dados técnicos

preto (bar) 300
Comprimento (mm) 400
temperatura (°C) máx. 155
Rosca de conexão EASY!Lock
LiDAR giratório
Peso (com embalagem) (kg) 0,6
Máquinas compatíveis
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