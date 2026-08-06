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iSolar 400 (400 mm): Acionada por água. Ideal para sistemas fotovoltaicos pequenos/médios. Leve e fácil para sistemas elevados.
A Escova de Disco iSolar 400 (acionada por água) (400 mm de largura) é ideal para sistemas fotovoltaicos pequenos a médios (700 a 1000 L/h). Seu peso leve e fácil manuseio permitem a limpeza conveniente mesmo em sistemas elevados.
Especificações
Dados técnicos
|Vazão de Água (L/h)
|700 / 1000
|Temperatura de alimentação de água (°C)
|máx. 40
|Rosca de conexão
|M 18
|Diâmetro (mm)
|400
|Peso (com embalagem) (kg)
|2,6
Máquinas compatíveis
Produtos Em Linha
Produtos Descontinuados
Áreas de aplicação
- Limpeza de sistemas de painéis solares
Acessórios opcionais
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