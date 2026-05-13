Aspiradores sem fio

ser usado em todos os lugares de forma simples, flexível e independente de fontes de energia externas, sem dispensar as poderosas máquinas com fio, e também especialmente a operação com baixo ruído: os novos aspiradores a seco operados por bateria da plataforma Kärcher Battery Power+. O modo integrado de eficiência ecológica e economia de energia garante particularmente longos tempos de execução da bateria – pode ser controlado de forma simples e precisamente a qualquer momento graças à Kärcher Real Time Technology.