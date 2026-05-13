BVL 3/1 Bp
Kärcher BVL 3/1 Bp: o aspirador costal profissional mais leve da categoria (4,5 kg). Ideal para máxima mobilidade em escadas, ônibus, aviões e escritórios com total autonomia.
O BVL 3/1 Bp redefine a limpeza em áreas críticas onde a mobilidade é essencial. Com apenas 4,5 kg, este aspirador costal profissional reduz a fadiga do operador em longas jornadas. Alimentado pela plataforma de baterias 36V da Kärcher, elimina o risco de tropeços em cabos e garante liberdade total de movimento em locais apertados como trens, ônibus e escolas. No modo eco!efficiency, oferece até 73 minutos de autonomia, operando com baixo nível de ruído e menor consumo de energia, sem comprometer a potência de sucção. É a ferramenta definitiva para empresas de limpeza que buscam produtividade e praticidade em ambientes complexos e de difícil acesso. *Imagens meramente ilustrativas. Produto acompanha bateria 36V 60Ah
Características e benefícios
Aspirador de pó de mochila ultraleve e sem fioFabricado com EPP (polipropileno expandido) extremamente leve e inovador. Permite um trabalho ergonômico. Permite um transporte sem esforço.
EPP (polipropileno expandido) altamente inovadorEspecialmente robusto e extremamente duradouro. Ultraleve. Extremamente ecológico, pois é 100% reciclável.
Excelente ergonomiaA estrutura de transporte Deuter® é extremamente confortável, mesmo durante longos períodos de uso. O painel de controle na alça da cintura permite controlar facilmente todas as funções. A mangueira de sucção pode ser conectada de forma diferente para pessoas destras e canhotas.
Motor EC sem escovas
- Alta resistência ao desgaste e longa vida útil.
- Permite longos períodos de utilização e aumenta a eficiência e a produtividade.
Modo eco!eficiência
- O modo eco!efficiency reduz o consumo de energia e o volume do aparelho, além de aumentar a autonomia da bateria.
Flexibilidade total dentro da plataforma Kärcher 36 V.
- A bateria pode ser trocada rapidamente em outras máquinas, conforme necessário.
- Aumenta a produtividade e a segurança no trabalho.
Especificações
Dados técnicos
|Plataforma a bateria
|Plataforma de bateria de 36 V
|Reservatório (L)
|3
|Nível de ruído (dB(A))
|65
|Vazão de Ar (L/s)
|35,4
|Desempenho avaliado (W)
|350
|Sucção (mbar/kPa)
|189 / 18,9
|Largura nominal padrão ( )
|DN 35
|Número de baterias requeridas (peç)
|1
|Performance por carregador de bateria (m²)
|aprox. 120 (5,0 Ah) / aprox. 130 (6,0 Ah)
|Tempo de execução por carga de bateria (/min)
|Modo eco!eficiência: / máx. 52 (5,0 Ah) Modo de energia: / máx. 31 (5,0 Ah) Modo eco!eficiência: / máx. 73 (7,5 Ah) Modo de energia: / máx. 41 (7,5 Ah)
|Corrente de carga (A)
|2,5
|Cor
|M22 x 1,5
|Peso sem acessórios (kg)
|4,1
|Peso (com embalagem) (kg)
|5,6
|Medidas (c x l x a) (mm)
|220 x 317 x 450
Itens inclusos
- Variante: Bateria e carregador não incluídos
- Comprimento da mangueira de sucção: 1 m
- Tipo de mangueira de sucção: Curvatura
- dobra: Antiestático com regulador de fluxo de ar
- Tubo telescópico: 615 mm, 1007 mm
- Tubo de sucção telescópico, material: Alumínio
- Tobera barredora de suelos conmutable
- Bocal para cantos
- Quantidade de sacos de filtro: 1 peç
- Material dos sacos de filtro: Lã
- Motor de proteção do filtro
Equipamento
- Modo eco!eficiência
- Estrutura de transporte
Videos
Áreas de aplicação
- Adequado para uso por zeladores em escolas.
- Ideal também para profissionais liberais e autônomos.
- Ideal para residências particulares.
- Limpeza de escadas facilitada
- Limpeza localizada
Acessórios opcionais
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