O BVL 3/1 Bp redefine a limpeza em áreas críticas onde a mobilidade é essencial. Com apenas 4,5 kg, este aspirador costal profissional reduz a fadiga do operador em longas jornadas. Alimentado pela plataforma de baterias 36V da Kärcher, elimina o risco de tropeços em cabos e garante liberdade total de movimento em locais apertados como trens, ônibus e escolas. No modo eco!efficiency, oferece até 73 minutos de autonomia, operando com baixo nível de ruído e menor consumo de energia, sem comprometer a potência de sucção. É a ferramenta definitiva para empresas de limpeza que buscam produtividade e praticidade em ambientes complexos e de difícil acesso. *Imagens meramente ilustrativas. Produto acompanha bateria 36V 60Ah