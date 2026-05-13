BVL 3/1 Bp

Kärcher BVL 3/1 Bp: o aspirador costal profissional mais leve da categoria (4,5 kg). Ideal para máxima mobilidade em escadas, ônibus, aviões e escritórios com total autonomia.

O BVL 3/1 Bp redefine a limpeza em áreas críticas onde a mobilidade é essencial. Com apenas 4,5 kg, este aspirador costal profissional reduz a fadiga do operador em longas jornadas. Alimentado pela plataforma de baterias 36V da Kärcher, elimina o risco de tropeços em cabos e garante liberdade total de movimento em locais apertados como trens, ônibus e escolas. No modo eco!efficiency, oferece até 73 minutos de autonomia, operando com baixo nível de ruído e menor consumo de energia, sem comprometer a potência de sucção. É a ferramenta definitiva para empresas de limpeza que buscam produtividade e praticidade em ambientes complexos e de difícil acesso. *Imagens meramente ilustrativas. Produto acompanha bateria 36V 60Ah

Características e benefícios
BVL 3/1 Bp: Aspirador de pó de mochila ultraleve e sem fio
Aspirador de pó de mochila ultraleve e sem fio
Fabricado com EPP (polipropileno expandido) extremamente leve e inovador. Permite um trabalho ergonômico. Permite um transporte sem esforço.
BVL 3/1 Bp: EPP (polipropileno expandido) altamente inovador
EPP (polipropileno expandido) altamente inovador
Especialmente robusto e extremamente duradouro. Ultraleve. Extremamente ecológico, pois é 100% reciclável.
BVL 3/1 Bp: Excelente ergonomia
Excelente ergonomia
A estrutura de transporte Deuter® é extremamente confortável, mesmo durante longos períodos de uso. O painel de controle na alça da cintura permite controlar facilmente todas as funções. A mangueira de sucção pode ser conectada de forma diferente para pessoas destras e canhotas.
Motor EC sem escovas
  • Alta resistência ao desgaste e longa vida útil.
  • Permite longos períodos de utilização e aumenta a eficiência e a produtividade.
Modo eco!eficiência
  • O modo eco!efficiency reduz o consumo de energia e o volume do aparelho, além de aumentar a autonomia da bateria.
Flexibilidade total dentro da plataforma Kärcher 36 V.
  • A bateria pode ser trocada rapidamente em outras máquinas, conforme necessário.
  • Aumenta a produtividade e a segurança no trabalho.
Especificações

Dados técnicos

Plataforma a bateria Plataforma de bateria de 36 V
Reservatório (L) 3
Nível de ruído (dB(A)) 65
Vazão de Ar (L/s) 35,4
Desempenho avaliado (W) 350
Sucção (mbar/kPa) 189 / 18,9
Largura nominal padrão ( ) DN 35
Número de baterias requeridas (peç) 1
Performance por carregador de bateria (m²) aprox. 120 (5,0 Ah) / aprox. 130 (6,0 Ah)
Tempo de execução por carga de bateria (/min) Modo eco!eficiência: / máx. 52 (5,0 Ah) Modo de energia: / máx. 31 (5,0 Ah) Modo eco!eficiência: / máx. 73 (7,5 Ah) Modo de energia: / máx. 41 (7,5 Ah)
Corrente de carga (A) 2,5
Cor M22 x 1,5
Peso sem acessórios (kg) 4,1
Peso (com embalagem) (kg) 5,6
Medidas (c x l x a) (mm) 220 x 317 x 450

Itens inclusos

  • Variante: Bateria e carregador não incluídos
  • Comprimento da mangueira de sucção: 1 m
  • Tipo de mangueira de sucção: Curvatura
  • dobra: Antiestático com regulador de fluxo de ar
  • Tubo telescópico: 615 mm, 1007 mm
  • Tubo de sucção telescópico, material: Alumínio
  • Tobera barredora de suelos conmutable
  • Bocal para cantos
  • Quantidade de sacos de filtro: 1 peç
  • Material dos sacos de filtro: Lã
  • Motor de proteção do filtro

Equipamento

  • Modo eco!eficiência
  • Estrutura de transporte
BVL 3/1 Bp
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Videos
Áreas de aplicação
  • Adequado para uso por zeladores em escolas.
  • Ideal também para profissionais liberais e autônomos.
  • Ideal para residências particulares.
  • Limpeza de escadas facilitada
  • Limpeza localizada
Acessórios opcionais
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