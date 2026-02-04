Lavadora de alta pressão HDS 7/16-E CAGE 380V

Lavadora com aquecimento elétrico, sem emissão de gases. Reservatório de inox com resistências blindadas, ideal para indústrias alimentícias, podendo ser usada em ambientes fechados.

A HDS-E 7/16-4 CAGE Cage é uma lavadora de alta pressão que possui aquecimento elétrico da água com compromisso ecológico, praticidade e eficácia. Emissão zero de gases, permitindo o uso em ambientes fechados em diversas indústrias com exigências ecológicas, de higienização e segurança. Temperatura de operação de 60°C, para atender a higienização alimentícia, farmacêutica e química. Chassi de aço galvanizado com pintura eletro estática, tanque de inox e capô protetivo. Robusta bomba com cabeçote forjado de latão com pistões de cerâmica, acoplado direto em um motor de baixa rotação (longa vida útil), sistema de segurança como by pass, stop total, além de reservatório de inox com resistência blindada de inox e protetor contra falta de água e sobre temperatura.

Características e benefícios
Alta performance de limpeza
  • Para limpeza eficiente de área de tamanho médio
Chassi de aço robusto com proteção contra corrosão
  • Alta durabilidade
Especificações

Dados técnicos

Tensão (V) 380
Frequência (Hz) 60
Vazão de Água (L/h) 300 - 650
Pressão no trabalho (bar/psi) 150 / 2175
Temperatura (°C) 55 - 60
Potência (kW) 32
Peso (com acessórios) (kg) 256
Peso (com embalagem) (kg) 256
Medidas (c x l x a) (mm) 930 x 880 x 930

Itens inclusos

  • Pistola: EASY!Force Advanced
  • Comprimento da mangueira de alta pressão: 10 m
  • Tipo de mangueira de alta pressão: Serviço pesado
  • Especificação da mangueira de alta pressão: ID 8, 315 bar
  • Lança de pulverização: 1050 mm
  • Bico power
  • lança à vapor

Equipamento

  • Aquecimento elétrico com zero de emissões
  • Bomba axial de três pistões: com pistões de cerâmica
Lavadora de alta pressão HDS 7/16-E CAGE 380V
Lavadora de alta pressão HDS 7/16-E CAGE 380V
Lavadora de alta pressão HDS 7/16-E CAGE 380V
Lavadora de alta pressão HDS 7/16-E CAGE 380V
Áreas de aplicação
  • Excelente performance na industria de fundição de metal
  • Excelente performance em instalações siderúrgicas
Acessórios opcionais
Agentes de limpeza
Encontrar peça

Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.