A HDS-E 7/16-4 CAGE Cage é uma lavadora de alta pressão que possui aquecimento elétrico da água com compromisso ecológico, praticidade e eficácia. Emissão zero de gases, permitindo o uso em ambientes fechados em diversas indústrias com exigências ecológicas, de higienização e segurança. Temperatura de operação de 60°C, para atender a higienização alimentícia, farmacêutica e química. Chassi de aço galvanizado com pintura eletro estática, tanque de inox e capô protetivo. Robusta bomba com cabeçote forjado de latão com pistões de cerâmica, acoplado direto em um motor de baixa rotação (longa vida útil), sistema de segurança como by pass, stop total, além de reservatório de inox com resistência blindada de inox e protetor contra falta de água e sobre temperatura.