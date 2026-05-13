Lavadora de alta pressão HDS-E 7/16 CAGE 380V
Lavadora com aquecimento elétrico, sem emissão de gases. Reservatório de inox com resistências blindadas, ideal para indústrias alimentícias, podendo ser usada em ambientes fechados.
A HDS-E 7/16-4 CAGE Cage é uma lavadora de alta pressão que possui aquecimento elétrico da água com compromisso ecológico, praticidade e eficácia. Emissão zero de gases, permitindo o uso em ambientes fechados em diversas indústrias com exigências ecológicas, de higienização e segurança. Temperatura de operação de 60°C, para atender a higienização alimentícia, farmacêutica e química. Chassi de aço galvanizado com pintura eletro estática, tanque de inox e capô protetivo. Robusta bomba com cabeçote forjado de latão com pistões de cerâmica, acoplado direto em um motor de baixa rotação (longa vida útil), sistema de segurança como by pass, stop total, além de reservatório de inox com resistência blindada de inox e protetor contra falta de água e sobre temperatura.
Características e benefícios
Alta performance de limpeza
- Para limpeza eficiente de área de tamanho médio
Chassi de aço robusto com proteção contra corrosão
- Alta durabilidade
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento de implementação (PH)
|3
|Tensão (V)
|380
|Frequência (Hz)
|60
|Vazão de Água (L/h)
|300 - 650
|Pressão no trabalho (bar/psi)
|150 / 2175
|Pressão de pico (bar)
|160
|Temperatura (°C)
|55 - 60
|Potência (kW)
|32
|Cabo elétrico (m)
|5
|Tamanho do bico
|034
|Saída de calor (kW)
|25
|Peso (com acessórios) (kg)
|256
|Peso (com embalagem) (kg)
|256
|Medidas (c x l x a) (mm)
|930 x 880 x 930
Itens inclusos
- Pistola: EASY!Force Advanced
- Comprimento da mangueira de alta pressão: 10 m
- Tipo de mangueira de alta pressão: Serviço pesado
- Especificação da mangueira de alta pressão: ID 8, 315 bar
- Lança de pulverização: 1050 mm
- Bico power
- lança à vapor
Equipamento
- Aquecimento elétrico com zero de emissões
- Bomba axial de três pistões: com pistões de cerâmica
Áreas de aplicação
- Excelente performance na industria de fundição de metal
- Excelente performance em instalações siderúrgicas
Acessórios opcionais
Agentes de limpeza
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