Essa lavadora de ultra pressão profissional que dispõe de uma vazão de 1300 l/h e pressão de até 350 bar. Trabalha com água fria sendo robusta e versátil, tem excelente capacidade de remoção de sujeiras. Dimensionada para grande intensidade de uso, com alto rendimento, resistência e baixo desgaste. Indicada para ambientes como construções, engenharia civil, navegação, estaleiros, agricultura, silvicultura, ferrovias, indústria entre outros. Utilizando apenas água sob ultra pressão, proporcionando um processo limpo, prático e viável.