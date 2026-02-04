Limpador de ultra alta pressão HD 13/35-4 380V 60Hz

Dispõe de uma vazão de 1300l/h e pressão de 350 bar. Trabalha com água fria e alto rendimento, sendo robusta e versátil. Indicada para construções, ferrovias, estaleiros, ferrovias, indústrias, etc.

Essa lavadora de ultra pressão profissional que dispõe de uma vazão de 1300 l/h e pressão de até 350 bar. Trabalha com água fria sendo robusta e versátil, tem excelente capacidade de remoção de sujeiras. Dimensionada para grande intensidade de uso, com alto rendimento, resistência e baixo desgaste. Indicada para ambientes como construções, engenharia civil, navegação, estaleiros, agricultura, silvicultura, ferrovias, indústria entre outros. Utilizando apenas água sob ultra pressão, proporcionando um processo limpo, prático e viável.

Especificações

Dados técnicos

Pressão no trabalho (psi/bar) 5075 / 350
Vazão de Água (L/h) 600 - 1260
Temperatura de alimentação de água (°C) máx. 60
Combustível Elétrico
Peso sem acessórios (kg) 190
Peso (com acessórios) (kg) 190
Medidas (c x l x a) (mm) 930 x 800 x 920
Acessórios opcionais