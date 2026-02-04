Limpador de ultra alta pressão HD 13/35-4 440V 60Hz
Essa lavadora de ultra pressão profissional que dispõe de uma vazão de 1300 l/h e pressão de até 350 bar. Trabalha com água fria sendo robusta e versátil, tem excelente capacidade de remoção de sujeiras. Dimensionada para grande intensidade de uso, com alto rendimento, resistência e baixo desgaste. Indicada para ambientes como construções, engenharia civil, navegação, estaleiros, agricultura, silvicultura, ferrovias, indústria entre outros. Utilizando apenas água sob ultra pressão, proporcionando um processo limpo, prático e viável.
Especificações
Dados técnicos
|Pressão no trabalho (psi/bar)
|5075 / 350
|Vazão de Água (L/h)
|600 - 1260
|Temperatura de alimentação de água (°C)
|máx. 60
|Combustível
|Elétrico
|Peso sem acessórios (kg)
|190
|Peso (com acessórios) (kg)
|190
|Medidas (c x l x a) (mm)
|930 x 800 x 920