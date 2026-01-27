Limpador de ultra alta pressão HD 13/35 Pe (Gasolina)
Lavadora movida por motor à combustão de gasolina, possui uma vazão de 1300l/h e pressão de 350bar. Remove sujeiras pesadas com alto rendimento. Permite um processo limpo, prático e viável.
Essa lavadora de ultra pressão profissional movida por motor à combustão de gasolina que dispões de uma vazão de 1300 l/h e pressão de até 350 bar. Trabalha com água fria sendo robusta e versátil, tem excelente capacidade de remoção de sujeiras. Dimensionada para grande intensidade de uso, com alto rendimento, resistência e baixo desgaste. Indicada para ambientes como construções, engenharia civil, navegação, estaleiros, agricultura, silvicultura, ferrovias , indústria entre outros. Utilizando apenas água sob ultra pressão, proporcionando um processo limpo, prático e viável.
Características e benefícios
Pistola industrial
- Robusto e durável. A nova pistola industrial Kärcher foi desenhada especialmente para o uso pesado
Controle de velocidade
- A velocidade é automaticamente reduzida no modo standby. Isto protege o motor e economiza energia
Mobilidade
Independência
Especificações
Dados técnicos
|Pressão no trabalho (bar/MPa)
|100 - máx. 350 / 10 - 35
|Vazão de Água (L/h)
|500 - 1300
|Temperatura de alimentação de água (°C)
|máx. 60
|Combustível
|Gasolina
|Fabricante de motor
|Honda
|Tipo de motor
|GX 690
|Potência (kW)
|16
|Tipo de bomba
|Bomba Kärcher de máximo desempenho
|Peso sem acessórios (kg)
|122
|Peso (com acessórios) (kg)
|150
|Medidas (c x l x a) (mm)
|930 x 800 x 920
Itens inclusos
- Pistola: Pistola com gatilho industrial
- Lança em aço inoxidável: 700 mm
- Bocal de jato plano
Equipamento
- Partida elétrica
- Comprimento da mangueira de alta pressão: 10 m
- Tipo de mangueira de alta pressão: Serviço pesado
- Válvula de segurança
- Horimetro