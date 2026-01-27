Limpador de ultra alta pressão HD 13/35 Pe (Gasolina)

Lavadora movida por motor à combustão de gasolina, possui uma vazão de 1300l/h e pressão de 350bar. Remove sujeiras pesadas com alto rendimento. Permite um processo limpo, prático e viável.

Essa lavadora de ultra pressão profissional movida por motor à combustão de gasolina que dispões de uma vazão de 1300 l/h e pressão de até 350 bar. Trabalha com água fria sendo robusta e versátil, tem excelente capacidade de remoção de sujeiras. Dimensionada para grande intensidade de uso, com alto rendimento, resistência e baixo desgaste. Indicada para ambientes como construções, engenharia civil, navegação, estaleiros, agricultura, silvicultura, ferrovias , indústria entre outros. Utilizando apenas água sob ultra pressão, proporcionando um processo limpo, prático e viável.

Características e benefícios
Pistola industrial
  • Robusto e durável. A nova pistola industrial Kärcher foi desenhada especialmente para o uso pesado
Controle de velocidade
  • A velocidade é automaticamente reduzida no modo standby. Isto protege o motor e economiza energia
Mobilidade
Independência
Especificações

Dados técnicos

Pressão no trabalho (bar/MPa) 100 - máx. 350 / 10 - 35
Vazão de Água (L/h) 500 - 1300
Temperatura de alimentação de água (°C) máx. 60
Combustível Gasolina
Fabricante de motor Honda
Tipo de motor GX 690
Potência (kW) 16
Tipo de bomba Bomba Kärcher de máximo desempenho
Peso sem acessórios (kg) 122
Peso (com acessórios) (kg) 150
Medidas (c x l x a) (mm) 930 x 800 x 920

Itens inclusos

  • Pistola: Pistola com gatilho industrial
  • Lança em aço inoxidável: 700 mm
  • Bocal de jato plano

Equipamento

  • Partida elétrica
  • Comprimento da mangueira de alta pressão: 10 m
  • Tipo de mangueira de alta pressão: Serviço pesado
  • Válvula de segurança
  • Horimetro
Limpador de ultra alta pressão HD 13/35 Pe (Gasolina)
Limpador de ultra alta pressão HD 13/35 Pe (Gasolina)
Limpador de ultra alta pressão HD 13/35 Pe (Gasolina)
Limpador de ultra alta pressão HD 13/35 Pe (Gasolina)
Videos
Acessórios opcionais