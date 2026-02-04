Limpador de ultra alta pressão HD 9/50-4 380V 60Hz
Lavadora projetada para garantir o alto desempenho em ambientes onde a densidade de sujeira é alta, equipamento simples de fácil manuseio com Bomba Kärcher de alto desempenho e vida útil. Indicada para ferrovias, navegação, estaleiros, etc.
Lavadora de Ultra Pressão Cage projetada para garantir alto desempenho em ambientes onde a densidade e incrustação da sujidade é alta (construções, engenharia civil, navegação, estaleiros, agricultura, silvicultura, ferrovias, indústria, etc.) utilizando apenas água sob ultra pressão, proporcionando um processo limpo, prático e viável. Dispões de alto poder de remoção de sujidade incrustrada, sendo um equipamento simples de fácil manuseio com Bomba Karcher de virabrequim de alta performance e vida útil.
Especificações
Dados técnicos
|Pressão no trabalho (bar/psi)
|500 / 7250
|Vazão de Água (L/h)
|500 - 900
|Temperatura de alimentação de água (°C)
|máx. 60
|Combustível
|Elétrico
|Potência (kW)
|15
|Comprimento de implementação (PH)
|3
|Tensão (V)
|380
|Frequência (Hz)
|60
|Peso sem acessórios (kg)
|190
|Peso (com acessórios) (kg)
|190
|Medidas (c x l x a) (mm)
|930 x 800 x 920
Itens inclusos
- Pistola: Pistola de gatilho UHP (Válvula de Alívio/Vazão Total)
- Bocal de jato plano
Equipamento
- Comprimento da mangueira de alta pressão: 10 m
- Tipo de mangueira de alta pressão: Serviço pesado
Áreas de aplicação
- Construção
- Agricultura
- Excelente performance na industria metal mecanica
Acessórios opcionais
