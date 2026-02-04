Limpador de ultra alta pressão HD 9/50-4 380V 60Hz

Lavadora projetada para garantir o alto desempenho em ambientes onde a densidade de sujeira é alta, equipamento simples de fácil manuseio com Bomba Kärcher de alto desempenho e vida útil. Indicada para ferrovias, navegação, estaleiros, etc.

Lavadora de Ultra Pressão Cage projetada para garantir alto desempenho em ambientes onde a densidade e incrustação da sujidade é alta (construções, engenharia civil, navegação, estaleiros, agricultura, silvicultura, ferrovias, indústria, etc.) utilizando apenas água sob ultra pressão, proporcionando um processo limpo, prático e viável. Dispões de alto poder de remoção de sujidade incrustrada, sendo um equipamento simples de fácil manuseio com Bomba Karcher de virabrequim de alta performance e vida útil.

Especificações

Dados técnicos

Pressão no trabalho (bar/psi) 500 / 7250
Vazão de Água (L/h) 500 - 900
Temperatura de alimentação de água (°C) máx. 60
Combustível Elétrico
Potência (kW) 15
Comprimento de implementação (PH) 3
Tensão (V) 380
Frequência (Hz) 60
Peso sem acessórios (kg) 190
Peso (com acessórios) (kg) 190
Medidas (c x l x a) (mm) 930 x 800 x 920

Itens inclusos

  • Pistola: Pistola de gatilho UHP (Válvula de Alívio/Vazão Total)
  • Bocal de jato plano

Equipamento

  • Comprimento da mangueira de alta pressão: 10 m
  • Tipo de mangueira de alta pressão: Serviço pesado
Áreas de aplicação
  • Construção
  • Agricultura
  • Excelente performance na industria metal mecanica
Acessórios opcionais

