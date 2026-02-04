FloorCare RM 755 Daily Cleaner, 1L

Detergente concentrado de baixa espumação para limpeza de pisos em áreas de alto tráfego. Indicado para uso manual ou com lavadoras e secadoras Kärcher. 1L rende até 200L.

Kärcher Floor Care RM 755 Daily Cleaner é um detergente concentrado de baixa espumação, ideal para limpeza manual ou mecanizada em pisos de escritórios, indústrias, escolas e outros ambientes com alto fluxo de pessoas. Compatível com lavadoras e secadoras de piso Kärcher, sua fórmula eficiente rende até 200L de solução por litro, deixando um aroma agradável. Sem silicone, é seguro para pisos dissipativos (ESD) e superfícies epóxi.

Especificações

Dados técnicos

Tamanho de embalagem (L) 1
pH 11
Peso (com embalagem) (kg) 1
Medidas (c x l x a) (cm) 10,5 x 10,5 x 21
Produto
  • levemente alcalino
  • não corrosivo e não inflamável
  • Livre de NTA
  • Livre de fosfatos
  • Especialmente adaptado para os sistemas Kärcher
  • Tempo de secagem mais curto
  • Fragrância suave e agradável
Áreas de aplicação
  • Limpeza de pisos e superfícies
  • Lavadoras e secadoras de piso
  • Área de entrada
  • Manual - usando mop/esfregão

O que é o FloorCare RM 755 Daily Cleaner?

É um detergente de limpeza diária para pisos, com pH levemente alcalino (~11) e fórmula de baixa espumação. Foi desenvolvido especialmente para uso em lavadoras e secadoras de pisos, garantindo alta performance de limpeza e maior tempo de atividade da máquina, já que a espuma não preenche o tanque de água suja prematuramente. Sua principal característica é a segurança, não possuindo classificação de perigo

Indicado para: Lavadoras e secadoras de piso (linhas BD, BR, B), robôs de limpeza (KIRA) e limpadoras de piso (FC).

Aplicações: Limpeza diária e rotineira de áreas com tráfego leve a médio, como escritórios, shoppings, hospitais, escolas e lojas.

Principais Benefícios e Características

Seguro para o Operador: Não possui classificação de perigo, permitindo o manuseio seguro, sem necessidade de luvas.

Baixa Espumação: Permite que a lavadora de pisos utilize a capacidade total do tanque, aumentando o tempo de trabalho contínuo.

Alto Rendimento: 1 litro de produto rende até 200 litros, o dobro da fórmula anterior.

Limpeza Universal: Eficaz em diversos tipos de pisos industriais e comerciais, com ação desengordurante suave.

Dosagem e Diluição: Abasteça o tanque da sua lavadora de pisos com água limpa. Adicione o produto diretamente no tanque para atingir a diluição desejada, conforme o nível de sujeira:

  • Sujidade Pesada: Diluição de 1:10 (100 mL de produto para cada 1 L de água).
  • Sujidade Leve: Diluição de até 1:200 (5 mL de produto para cada 1 L de água).

Aplicação: Prossiga com a limpeza da superfície seguindo as instruções de operação do seu equipamento.

De acordo com os dados técnicos, o produto não possui classificação de perigo, sendo seguro para o operador e para o ambiente.