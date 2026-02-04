O que é o FloorCare RM 755 Daily Cleaner?

É um detergente de limpeza diária para pisos, com pH levemente alcalino (~11) e fórmula de baixa espumação. Foi desenvolvido especialmente para uso em lavadoras e secadoras de pisos, garantindo alta performance de limpeza e maior tempo de atividade da máquina, já que a espuma não preenche o tanque de água suja prematuramente. Sua principal característica é a segurança, não possuindo classificação de perigo

Indicado para: Lavadoras e secadoras de piso (linhas BD, BR, B), robôs de limpeza (KIRA) e limpadoras de piso (FC).

Aplicações: Limpeza diária e rotineira de áreas com tráfego leve a médio, como escritórios, shoppings, hospitais, escolas e lojas.