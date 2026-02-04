FloorCare RM 755 Daily Cleaner, 5L
Detergente concentrado de baixa espumação para limpeza de pisos em áreas de alto tráfego. Indicado para uso manual ou com lavadoras e secadoras Kärcher. 1L rende até 200L.
Kärcher Floor Care RM 755 Daily Cleaner é um detergente concentrado de baixa espumação, ideal para limpeza manual ou mecanizada em pisos de escritórios, indústrias, escolas e outros ambientes com alto fluxo de pessoas. Compatível com lavadoras e secadoras de piso Kärcher, sua fórmula eficiente rende até 200L de solução por litro, deixando um aroma agradável. Sem silicone, é seguro para pisos dissipativos (ESD) e superfícies epóxi.
Especificações
Dados técnicos
|Tamanho de embalagem (L)
|5
|pH
|11
|Peso (com embalagem) (kg)
|5,2
|Medidas (c x l x a) (cm)
|19,2 x 13 x 29
Produto
- levemente alcalino
- não corrosivo e não inflamável
- Livre de NTA
- Livre de fosfatos
- Especialmente adaptado para os sistemas Kärcher
- Tempo de secagem mais curto
- Fragrância suave e agradável
Áreas de aplicação
- Limpeza de pisos e superfícies
- Lavadoras e secadoras de piso
- Área de entrada
- Manual - usando mop/esfregão
O que é o FloorCare RM 755 Daily Cleaner?
É um detergente de limpeza diária para pisos, com pH levemente alcalino (~11) e fórmula de baixa espumação. Foi desenvolvido especialmente para uso em lavadoras e secadoras de pisos, garantindo alta performance de limpeza e maior tempo de atividade da máquina, já que a espuma não preenche o tanque de água suja prematuramente. Sua principal característica é a segurança, não possuindo classificação de perigo
Indicado para: Lavadoras e secadoras de piso (linhas BD, BR, B), robôs de limpeza (KIRA) e limpadoras de piso (FC).
Aplicações: Limpeza diária e rotineira de áreas com tráfego leve a médio, como escritórios, shoppings, hospitais, escolas e lojas.
Principais Benefícios e Características
Seguro para o Operador: Não possui classificação de perigo, permitindo o manuseio seguro, sem necessidade de luvas.
Baixa Espumação: Permite que a lavadora de pisos utilize a capacidade total do tanque, aumentando o tempo de trabalho contínuo.
Alto Rendimento: 1 litro de produto rende até 200 litros, o dobro da fórmula anterior.
Limpeza Universal: Eficaz em diversos tipos de pisos industriais e comerciais, com ação desengordurante suave.