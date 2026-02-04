Kärcher Floor Care RM 755 é um detergente concentrado de baixa espumação destinado a limpeza profissional de pisos em geral. Ideal para lavadoras e secadoras automáticas, garantindo seu correto funcionamento. Confiável e seguro, o produto não possui componentes que danifiquem as vedações e outras partes da máquina. MODO DE USO: Limpeza de Manutenção (Diluição 1%): Misture 10ml de Floor Care RM 755 para cada 1L de água, utilizado no tanque ou recipiente adequado. Limpeza Intermediária (Diluição 2,5%): Misture 25ml de Floor Care RM 755 para cada 1L de água, utilizado no tanque ou recipiente adequado.