PressurePro Desengraxante RM 31, 5L

Desengraxante ultraconcentrado de alta performance para remoção de graxa e óleo. Ideal para uso em alta pressão com canhão de espuma, suportando até 150°C. Cada 1L rende até 265L de solução.

Kärcher PressurePro Desengraxante RM 31 Extra é um desengraxante ultraconcentrado de alta performance, ideal para a remoção eficaz de graxa, óleo, fuligem e resinas. Sua fórmula é otimizada para uso em alta pressão com canhão de espuma, e sua eficácia é maximizada com a utilização de água quente em máquinas HDS, suportando temperaturas de até 150°C. Este produto é a solução ideal para limpeza pesada em motores, máquinas e pisos de oficinas, garantindo uma ação profunda e eficiente. É livre de fosfatos e oferece excelente custo-benefício, rendendo até 265 litros a cada 1 litro de produto concentrado. MODO DE USO: Alta Pressão: Prepare uma mistura de 1L de RM 31 para cada 3L de água. No canhão de espuma, defina a dosagem desejada (1,5% a 10%), defina a temperatura e aplique sobre a superfície. Enxágue. Spray: Prepare a mistura de RM 31 e água na proporção de até 1:4 (25%). Aplique sobre a superfície, molhando-a completamente. Deixe de molho por 1 a 5 minutos, conforme o nível de sujidade. Enxágue abundantemente com água potável. Sempre utilize luvas e equipamentos de proteção para a aplicação.

Especificações

Dados técnicos

Tamanho de embalagem (L) 5
Peso (com embalagem) (kg) 5,2

O que é o PressurePro Desengraxante RM 31 Extra?

É um detergente desengraxante ultraconcentrado de alta performance, com pH alcalino, desenvolvido para a remoção das sujeiras mais difíceis. Sua fórmula de alta espumação é ideal para uso em lavadoras de alta pressão, removendo com eficácia óleo, graxa, fuligem, piche e resina de fumaça. O produto mantém sua performance mesmo quando aplicado em superfícies aquecidas ou com água quente, suportando temperaturas de até 150°C.

Indicado para: Lavadoras de alta pressão Kärcher (linhas HD, HDS, K). 

Aplicações: Limpeza pesada de motores, peças em oficinas, equipamentos agrícolas, fachadas, tanques industriais, mineradoras e construção civil. Foco principal em sujidades oleosas e graxosas.

 

Principais Benefícios e Características

Alto Poder Desengraxante: Fórmula alcalina para remover contaminações de óleo e graxa mais persistentes.

Alto Rendimento: Produto econômico, com 1 litro rendendo até 265 litros de solução de limpeza.

Suporta Altas Temperaturas: Mantém a eficácia quando utilizado com água quente ou em superfícies aquecidas, até 150°C.

Alta Geração de Espuma: Ideal para uso com canhões de espuma, garantindo cobertura completa e maior tempo de contato.

Livre de Silicone: Facilita a separação de óleo e água nos separadores.

  1. Pré-mistura: Prepare uma solução inicial diluindo 1 parte do produto em 3 partes de água (1:3).
  2. Dosagem no equipamento: Adicione a solução na sua lavadora de alta pressão e configure a dosagem final entre 1,5% e 10%.
  3. Aplicação: Aplique a espuma sobre a superfície, podendo utilizar água com temperatura de até 150°C para maior eficácia. Deixe agir de 1 a 5 minutos.
  4. Enxágue: Realize o enxágue completo da superfície com água limpa.

Este produto é classificado como Risco 2, sendo perigoso e podendo causar queimaduras severas à pele e danos aos olhos. É obrigatório o uso de EPI completo, como luvas de proteção, roupa, botas e proteção ocular/facial.