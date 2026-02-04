PressurePro Desincrustante Alcalino RM 81, 1L

Detergente alcalino ultraconcentrado para remoção de incrustações e sujidades gordurosas ou minerais. Ideal para uso em alta pressão e água quente até 150°C. 1L rende até 400L.

Kärcher PressurePro Desincrustante Alcalino RM 81 Extra** é um detergente alcalino ultraconcentrado com alto poder de limpeza, ideal para remover sujeiras incrustadas, cimento, fuligem e outros resíduos pesados. Sua fórmula é otimizada para uso em alta pressão com canhão de espuma, e sua eficácia é maximizada com a utilização de água quente em máquinas HDS, suportando temperaturas de até 150°C. Este produto é a solução perfeita para limpeza pesada em ambientes de construção, agricultura e oficinas, garantindo uma ação profunda e eficiente. É livre de fosfatos e oferece excelente custo-benefício, rendendo até 400 litros por litro de produto concentrado. MODO DE USO: Alta Pressão: Prepare uma mistura de 1L de RM 81 para cada 3L de água. No canhão de espuma, defina a dosagem desejada (1% a 10%), defina a temperatura desejada e aplique sobre a superfície. Enxágue. Spray: Prepare a mistura de RM 31 e água na proporção de até 1:4 (25%). Aplique sobre a superfície, molhando-a completamente. Deixe de molho por 1 a 5 minutos, conforme o nível de sujidade. Enxágue abundantemente com água potável. Sempre utilize luvas e equipamentos de proteção para a aplicação.

Especificações

Dados técnicos

Tamanho de embalagem (L) 1
Peso (com embalagem) (kg) 1

O que é o PressurePro Desincrustante Alcalino RM 81 Extra?

É um detergente concentrado de ação poderosa e ao mesmo tempo suave, com pH alcalino, desenvolvido para a limpeza com lavadoras de alta pressão. É altamente eficaz na remoção de uma vasta gama de sujeiras, incluindo óleo, graxa e contaminações minerais. Especialmente desenvolvido para uso com máquinas HDS, pode ser utilizado com água quente ou fria , suportando temperaturas de até 150°C.

Indicado para: Lavadoras de alta pressão Kärcher (linhas HD, HDS, K). 

Aplicações: Limpeza de veículos, motores, máquinas, peças, pisos em oficinas, agricultura, indústria e transportes. Ideal para sujidades mistas (gordura e mineral).

 

Principais Benefícios e Características

Extremo Rendimento: Produto altamente econômico, com 1 litro rendendo até 400 litros de solução de limpeza.

Limpeza Versátil: Remove contaminações de óleo, graxa e minerais.

Suporta Altas Temperaturas: Mantém sua performance quando utilizado com água quente, até 150°C.

Alta Geração de Espuma: Eficiente para uso com canhões de espuma, otimizando o tempo de aplicação.

Especial para Máquinas HDS: Desenvolvido especialmente para equipamentos de água quente, mas também eficaz com água fria.

  1. Pré-mistura: Prepare uma solução inicial diluindo 1 parte do produto em 3 partes de água (1:3).
  2. Dosagem no equipamento: Adicione a solução na sua lavadora de alta pressão e configure a dosagem final entre 1% e 5%.
  3. Aplicação: Aplique o produto sobre a superfície a ser limpa, podendo utilizar água quente (até 150°C).
  4. Enxágue: Realize o enxágue completo da superfície com água limpa.

Este produto é classificado como Risco 2, sendo perigoso e podendo causar queimaduras severas à pele e danos aos olhos. É obrigatório o uso de EPI completo, como luvas de proteção, roupa, botas e proteção ocular/facial.