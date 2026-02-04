O que é o PressurePro Desincrustante Alcalino RM 81 Extra?

É um detergente concentrado de ação poderosa e ao mesmo tempo suave, com pH alcalino, desenvolvido para a limpeza com lavadoras de alta pressão. É altamente eficaz na remoção de uma vasta gama de sujeiras, incluindo óleo, graxa e contaminações minerais. Especialmente desenvolvido para uso com máquinas HDS, pode ser utilizado com água quente ou fria , suportando temperaturas de até 150°C.

Indicado para: Lavadoras de alta pressão Kärcher (linhas HD, HDS, K).

Aplicações: Limpeza de veículos, motores, máquinas, peças, pisos em oficinas, agricultura, indústria e transportes. Ideal para sujidades mistas (gordura e mineral).