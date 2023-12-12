Passo 4: Lavagem do carro

Em seguida, limpe todo o veículo com a máquina de alta pressão e água pura. Use sempre o jato plano a uma distância de pelo menos 15 centímetros da superfície ou 30 centímetros dos pneus. Alternativamente, pode ser ligada uma escova macia, eine escova elétrica ou uma escova giratória à lavadora de pressão – isto remove a sujeira ainda mais profundamente. Dica: Sempre lave o veículo de baixo para cima. Isso torna mais fácil ver quais as áreas que ainda precisam de ser limpas. Além disso, assim o efeito do agente de limpeza aplicado é otimizado.

Se não tiver uma lavadora de pressão, também pode fazer a lavagem do carrocom uma mangueira de jardim. e uma pistola de pulverização.