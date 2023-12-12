LAVAGEM DE CARROS: DICAS E TRUQUES PARA LIMPEZA DE CARROS E AUTOMÓVEIS
Está se tornando cada vez mais difícil olhar através do para-brisa sujo do seu carro? Ou a pintura está novamente coberta de pólen, folhas, sal da estrada ou fezes de animais? Agora, no mais tardar, é hora de uma lavagem de carros. Se você não quer ir a um lava-jato, você pode limpar seu carro de forma rápida e fácil em casa com o equipamento certo e essas dicas.
Por que você deve lavar seu carro regularmente?
Independentemente de ser um item de coleta ou um bem de uso diário: um carro deve ser lavado a intervalos regulares. Porque em qualquer época do ano, uma sujeira particular se prende à carroçaria e nas jantes - seja sal de estrada no Inverno, pólen na Primavera, insetos no Verão ou folhas no Outono. Se esta sujeira não for removida, pode causar danos na pintura a longo prazo. A limpeza do carro regular não só dá um novo brilho, como também mantém seu valor. As seguintes dicas imparão rapidamente seu carro novamente.
Por favor, note: Siga os regulamentos
A possibilidade da lavagem de carros em frente à casa depende dos regulamentos locais. É proibido em vias públicas em alguns países. Isso se aplica independentemente de os produtos de limpeza serem usados. Em propriedade privada, a limpeza de carros e motas é geralmente permitida. No entanto, o pré-requisito é que a água utilizada para a limpeza seja descarregada no sistema de esgoto. Antes de lavar o carro, deve sempre primeiro verificar se a lavagem de carros na propriedade privada não é expressamente proibida. Uma alternativa legalmente válida é lavar o carro num autosserviço lava-jato ou num corredor de lavagem de carros .
Lavar seu carro: instruções passo a passo
Passo 1: Remov a sujeira solta
Antes da limpeza propriamente dita, a sujeira solta, como resíduos de folhas ou flores, deve ser removida à mão ou com uma escova macia.
Passo 2: Pré-limpeza
Agora é hora da pré-limpeza: Remova a sujeira incrustada com a Lavadora de alta pressão e o bocal de jato plano para evitar arranhões com a escova de lavagem ao continuar. Alternativamente, lave à mão com uma mangueira de jardim com uma pistola de spray ou um balde de água e uma esponja. Se necessário, faça um pré-tratamento e limpe as jantes. Os protetores das rodas também devem ser levados em conta durante a pré-lavagem, já que a sujeira é particularmente resistente aqui. Para limpar estes locais de difícil acesso, é apropriado utilizar com a lavadora de alta pressão um jato de potência vario curto 360°. Isso pode ser ajustado para qualquer ângulo. Com uma posição confortável das mãos, o jato de água pode ser dirigido para a frente, para os lados, para cima e para baixo.
Passo 3: Aplique o detergente
Agora, usando a função de agente de limpeza de alta pressão, molhe todo o veículo com Shampoo para carro ou Produto de limpeza universal de baixo para cima e deixe-o agir brevemente para que a sujeira incrustada se solte. O agente de limpeza facilita a liberação da sujeira, que depois só precisa de ser lavada com um jato de água poderoso. Se um tempo de imersão mais longo é necessário para sujeira pesada detergente espuma. Isto forma uma espuma densa e mais duradoura. A aplicação é particularmente fácil com uma pistola de espuma. Opcionalmente, você também pode aplicar o agente de limpeza na carroceria do carro com uma esponja macia. Atenção: Não crie montanhas de espuma, caso contrário a espuma cairá devido ao seu próprio peso e, consequentemente, não será capaz de agir corretamente.
Passo 4: Lavagem do carro
Em seguida, limpe todo o veículo com a máquina de alta pressão e água pura. Use sempre o jato plano a uma distância de pelo menos 15 centímetros da superfície ou 30 centímetros dos pneus. Alternativamente, pode ser ligada uma escova macia, eine escova elétrica ou uma escova giratória à lavadora de pressão – isto remove a sujeira ainda mais profundamente. Dica: Sempre lave o veículo de baixo para cima. Isso torna mais fácil ver quais as áreas que ainda precisam de ser limpas. Além disso, assim o efeito do agente de limpeza aplicado é otimizado.
Se não tiver uma lavadora de pressão, também pode fazer a lavagem do carrocom uma mangueira de jardim. e uma pistola de pulverização.
Dica
Ao aplicar uma mistura detergente-água com a lavadora de alta pressão, aplica-se a regra "concentração acima da quantidade". É melhor usar um detergente ligeiramente mais concentrado com moderação do que uma quantidade grande mas altamente diluída com um efeito correspondentemente reduzido.
Passo 5: Deixar o carro secar e retocar a tinta
Uma vez que o veículo tiver sido completamente enxaguado, ele deve ser seco ou esfregado com um pano de couro. Use um lápis de retoque para retocar pequenos arranhões e marcas que se tornam aparentes durante a limpeza. Depois que o exterior foi completamente limpo, a limpeza interior pode começar.
Remova a sujeira incrustada do carro
Resíduos de insetos
Os resíduos de insetos podem ser removidos com um Removedor de insetos aplicado suavemente nas superfícies pintadas, grelhas dos radiadores, espelhos exteriores, janelas e plástico. Basta pulverizar o produto de limpeza sobre as áreas afetadas após a pré-limpeza, deixar para agir e, em seguida, enxaguar com água limpa. Alternativamente, você pode molhar a sujeira com uma folha de papel de cozinha molhada e simplesmente removê-la depois de 15 minutos.
Resina de árvores
Se você encontrar resina na sua pintura, você precisa de agir rapidamente. Quanto mais fresco estiver, mais fácil é de remover com água quente e uma esponja, uma lavadora de alta pressão ou eu uma lavagem de carros. Se a seiva das árvores já secou, dois remédios caseiros podem ajudar: aplicar algumas gotas de desmineralizador de fechadura de porta nas áreas afetadas ou esfregá-las com gordura, por exemplo manteiga, margarina ou óleo vegetal. Depois de alguns minutos, a resina poderá ser limpa com um pano macio.
Excrementos de pássaros
Especialmente nos meses de Verão, as fezes de pássaros que não foram removidos do carro podem danificar a pintura. Então não espere muito antes de removê-la. Importante: Excrementos secos nunca devem ser removidos por atrito, pois isto pode causar arranhões. Em vez disso, as áreas afetadas devem primeiro ser encharcadas antes de serem lavadas com uma lavadora de alta pressão ou na lavagem de carros - de preferência com água morna e uma toalha de cozinha. Depois, as fezes podem simplesmente ser limpas com uma esponja macia ou um pano úmido ou lavadas com alta pressão.
Resíduos de sal
O sal e a areia da estrada devem ser lavados regularmente do carro no inverno, porque podem aumentar a corrosão em áreas já danificadas, por exemplo, se a tinta for danificada por uma lasca de pedra ou raspagem. O sal na estrada também deve ser removido regularmente da parte inferior da carroçaria do veículo. Para melhor proteger a carroçaria contra umidade e sal, é aconselhável lavar o carro completamente antes do Inverno e, em seguida, tratar a tinta com uma cera de preservação.
Limpando janelas e espelhos do carro
Motoristas e passageiros frequentes conhecem o problema: sujeira na estrada, pólen e insetos se acumulam rapidamente no para-brisas durante os meses quentes. Além de parecer sujo, pode também restringir perigosamente a visibilidade. Independentemente da próxima parada de combustível ou lavagem de carros, o para-brisas, janelas laterais e espelhos também devem ser limpos de sujeira com mais frequência também em casa. A melhor forma de o fazer é com um Limpa vidros para carros, que garante uma limpeza sem marcas e brilhos e remove não apenas insetos e sujeira das estradas, mas também impressões digitais no interior. Produtos de limpeza geralmente contêm aditivos que têm um efeito antiestático, garantindo que as superfícies de vidro não fiquem mais tão sujas e sejam mais fáceis de limpar no futuro. Para limpar as janelasdo carro, basta aplicar o produto de limpeza nas superfícies, deixar agir por um curto período e limpá-lo com um pano de microfibra. É ainda mais fácil com o kit de limpeza das janelas de carros para o raspador de gelo eléctrico, o que significa que também pode ser usado durante todo o ano. Poderoso raspador de gelo elétrico rotativo ajuda a remover sujeira difícil de retirarsem esforço.