Ladrilhos limpos em 2 passos

O método de limpeza mais comum é a combinação de aspiração e limpeza com água. No primeiro passo, retire a sujidade mais solta, como poeira e cabelos, com um aspirador comum. Se os ladrilhos ficarem no exterior ou em cômodos fáceis de sujar, como garagens, um aspirador de pó e água é mais adequado.

Por fim, a área é limpa com um limpador de piso ou com um esfregão molhado. Idealmente, o pano deve ser pressionado regularmente com uma prensa de limpeza, para que o contato com a sujidade seja evitado. Primeiro, deve-se partir dos cantos do cômodo e, depois, seguir do canto mais posterior até a porta em linhas iguais.

Com algum esforço, limpa-se muito rápido com esse método mecânico. Na verdade, essa preparação tem também algumas vantagens: as sujidades persistentes devem ser trabalhadas com auxílio mecânico para se soltarem. Particularmente, as manchas secas na cozinha, na maioria das vezes, não se soltam na primeira limpeza. A maioria dos limpadores de chão liberam quantidades muito grandes de água e, por isso, as áreas levam relativamente mais tempo para secar.