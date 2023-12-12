Limpar os ladrilhos
Os ladrilhos são um dos pavimentos mais amados por uma boa razão: não são sensíveis e, na maioria dos casos, fáceis de manter. Apesar disso, durante a limpeza, deve-se prestar atenção a algumas coisas.
Limpar corretamente diferentes tipos de ladrilhos
Existem ladrilhos de vários modelos. Para uma limpeza o mais eficaz possível, é importante determinar primeiro o material do ladrilho. O tipo mais comum é o ladrilho de cerâmica, como os ladrilhos em grés cerâmico, ladrilhos vidrados, ladrilhos em grés, ladrilhos de terracota e tijolo. O componente básico de todos os ladrilhos comuns é o barro que, dependendo do tipo, é misturado com outros componentes e cozido em diferentes temperaturas. De vez em quando, também se encontram ladrilhos de pedra e de pedra artificial que exigem cuidado especial.
Ladrilhos vidrados
Chama-se ladrilho vidrado um ladrilho de grés que têm um revestimento semelhante ao vidro em sua camada de desgaste. Isso possibilita uma superfície lisa e fechada, além de um palete quase infinita de estruturas e cores. Reconhece-se um ladrilho vidrado porque os cantos e a cobertura têm uma cor diferente. Os ladrilhos vidrados, por causa da superfície lisa, normalmente são fáceis de limpar e não exigem cuidados especiais.
Pisos de porcelanato
O grés cerâmico é instalado, devido a sua robustez e ótica, com cada vez mais frequência em todos os cômodos. Existe grés cerâmico acetinado, em polimento de alto brilho, com estrutura (por ex., em ardósia) ou estampado (por ex., com aspecto de madeira). Geralmente, o grés cerâmico é tingido e reconhecido por ter a mesma aparência em todos os lados. Somente o grés cerâmico impresso é exceção nesse caso.
O grés cerâmico é composto de uma superfície microporosa e, portanto, é melhor limpá-lo com um pano de microfibras cujas fibras finas penetram nos minúsculos desníveis da superfície. Caso contrário, aplica-se o mesmo procedimento dos ladrilhos vidrados.
Para grés cerâmico, recomenda-se limpar a superfície longitudinal, depois diagonalmente – dessa forma, tem-se um bom resultado de limpeza até a profundidade da estrutura. O pavimento é resistente à maioria dos alcalinos e ácidos e não sensível a solventes orgânicos. Além da limpeza correta, o grés cerâmico não exige nenhuma conservação adicional.
Ladrilhos de pedra e de pedra artificial
As pedras naturais são, por exemplo, o granito, mármore, jura e ardósia. Designam-se pedras artificiais os materiais minerais (normalmente cimento) ou de resina fabricados com a adição de areia, pedra, mármore ou outros materiais. As pedras artificiais mais comuns são a pedra fundida, o agregado exposto ou o mármore artificial.
Em sujidades minerais como ferrugem, calcário ou resíduos de cimento, utilizam-se os produtos de limpeza ácidos (pH < 7) ou produtos caseiros, como o vinagre e o ácido cítrico. Como a maioria das pedras naturais e artificiais são sensíveis ao ácido, recomenda-se testar em um local imperceptível antes. Para isso, pega-se um limpador ácido e goteja-se, em um local imperceptível, um pouco de ácido na superfície. Se o ácido começar a espumar, a superfície é sensível ao ácido e não deve ser limpa com produtos de limpeza ácidos.
Ladrilhos limpos em 2 passos
O método de limpeza mais comum é a combinação de aspiração e limpeza com água. No primeiro passo, retire a sujidade mais solta, como poeira e cabelos, com um aspirador comum. Se os ladrilhos ficarem no exterior ou em cômodos fáceis de sujar, como garagens, um aspirador de pó e água é mais adequado.
Por fim, a área é limpa com um limpador de piso ou com um esfregão molhado. Idealmente, o pano deve ser pressionado regularmente com uma prensa de limpeza, para que o contato com a sujidade seja evitado. Primeiro, deve-se partir dos cantos do cômodo e, depois, seguir do canto mais posterior até a porta em linhas iguais.
Com algum esforço, limpa-se muito rápido com esse método mecânico. Na verdade, essa preparação tem também algumas vantagens: as sujidades persistentes devem ser trabalhadas com auxílio mecânico para se soltarem. Particularmente, as manchas secas na cozinha, na maioria das vezes, não se soltam na primeira limpeza. A maioria dos limpadores de chão liberam quantidades muito grandes de água e, por isso, as áreas levam relativamente mais tempo para secar.
Eliminar o envelhecimento dos ladrilhos
Se o pavimento de ladrilhos for tratado de maneira incorreta por muito tempo, por exemplo com muito produto de limpeza ou de limpeza e conservação, pode-se ter o chamado envelhecimento. Assim, formam-se camadas de sujidade e produto de limpeza que, com o tempo, dão um aspecto ruim. Para eliminar esse envelhecimento, a primeira lavagem com produto de limpeza deve ser feita apenas com água quente. Se aparecer uma camada de espuma de água suja durante a limpeza, é um bom sinal de que os restos de produtos antigos de limpeza foram eliminados. Nesse caso, repita o processo até não surgir mais espuma. Como alternativa, as esponjas melanímicas, também chamadas de esponjas mágicas, são boas para retirar o envelhecimento.
Dicas de especialistas
Existindo ou não um envelhecimento, recomenda-se trabalhar uma pequena área em um local imperceptível e, depois da secagem, analisar a diferença entre ela e a área não limpa. Se a marca do pavimento for conhecida, também vale a pena olhar as indicações de limpeza e cuidados, além das instruções de cuidados dos fabricantes do pavimento.
Eliminar os resíduos de calcário dos ladrilhos
O calcário pode se tornar um problema não apenas no banheiro. Também na limpeza com águas muito calcárias pode-se formar, com o tempo, resíduos de calcário. O resíduo de calcário chama atenção particularmente em ladrilhos escuros e, com frequência, só é levado a sério quando é polido por calçados em áreas em que se pisa mais vezes e, por isso, ficam com uma aparência oleosa.
Para eliminar um resíduo de calcário, utiliza-se um produto de limpeza para banheiros ácido. Como alternativa, podem ser utilizados produtos caseiros, como o vinagre e o ácido cítrico. Durante o uso de limpadores ácidos, deve-se lavar os rejuntes dos ladrilhos antes para que eles não acumulem produto de limpeza. Para isso, basta esfregar a área com água limpa antes. O limpador deve ser embebido em água, de acordo com as instruções, e ser aplicado com um esfregão. Durante o tempo de atuação de cerca de 5 minutos, pode-se continuar a esfregar a área com um esfregão; a solução de limpeza não deve secar. Por fim, em seguida, passe um pano com o limpador de piso ou o esfregão e água limpa até remover os resíduos de detergente. Troque a água várias vezes no processo. Em resíduos de calcário muito duros, basta, sob condições, esfregar o piso com um produto de limpeza para banheiros ácido uma ou duas vezes e, por fim, enxaguar com água limpa.
Limpar de maneira higiênica com uma limpadora a vapor
Uma verdadeira alternativa ao limpador de piso mecânico são as limpadoras a vapor. Elas geram vapor de água e, dessa forma, trabalham higienicamente. Por meio das temperaturas altas, até 99,99 % das bactérias e vírus são eliminados completamente, sem produto de limpeza químico. O vapor de água quente também dissolve as sujidades mais persistentes e é desengordurante. Dessa forma, a limpadora a vapor pode demonstrar muito bem suas vantagens na cozinha. A limpadora a vapor também é adequada para alérgicos e famílias com crianças pequenas, que não devem entrar em contato com produtos agressivos no piso. Porque a geração de vapor desmineraliza a água, o vapor de água não deixa resíduos de calcário nem traços de limpeza. Por causa do calor, o piso seca rápido e logo pode ser utilizado.
Para limpar os ladrilhos, são utilizados coberturas de limpeza para o bocal para pavimentos ou para o bocal manual. Como na limpeza com água, deve-se usar coberturas de microfibra em ladrilhos de grés cerâmico. Empurre o bocal para pavimentos ou o bocal manual rapidamente, em linhas sobrepostas, após a liberação de vapor. Como isso, somente o vapor necessário para dissolver a sujidade será liberado. A sujidade dissolvida é retirada com um pano, e a cobertura suja deve ser, por isso, trocada regularmente. Para ter rejuntes limpos, mova o bocal para pavimentos em forma de cruz sobre a área a ser limpa. Para uma limpeza minuciosa, os rejuntes também podem ser limpos separadamente.
Na primeira limpeza com a limpadora a vapor, camadas podem se formar. Elas aparecem por causa dos resíduos de detergente e serão eliminadas pela esfregação contínua com a limpadora a vapor.
Rápido e sem esforço: limpador elétrico de assoalhos
Os ladrilhos ficam limpos novamente de maneira muito rápida e minuciosa com um limpador de piso elétrico. Os rolos de limpeza do aparelho giram a 500 rotações por minuto e dissolvem até as sujidades persistentes sem esforço. A água suja fica represada em um tanque separado para que, assim, limpe-se sempre com água limpa. O FC 7 sem fio remove até a sujidade solta. Assim, a aspiração anterior pode ser dispensada. Para os ladrilhos, pedra e pedra natural, o produto de limpeza RM 537 especialmente formulado é adequado.