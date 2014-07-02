Acoplamento rápido

Para troca rápida de diferentes lanças de spray e acessórios. Ótima adaptação aos acessórios Kärcher, especialmente para conexão entre pistola e lança spray.Com M22 x 1,5 fêmea.

Especificações

Dados técnicos

Rosca de conexão M22 x 1.5
Peso (g) 320
Peso (com embalagem) (kg) 0,4
Acessórios opcionais
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