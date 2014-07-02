Acoplamento rápido
Para troca rápida de diferentes lanças de spray e acessórios. Ótima adaptação aos acessórios Kärcher, especialmente para conexão entre pistola e lança spray.Com M22 x 1,5 fêmea.
Especificações
Dados técnicos
|Rosca de conexão
|M22 x 1.5
|Peso (g)
|320
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,4
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