Filtro de água com malha fina com adaptador

Filtro de água com malha fina, 125 μm, max. temperatura 50°C. Protege a lavadora de alta pressão de partículas de sujeira contidas na água. Velocidade do fluxo de água até 1200 l/h. Conexão 3/4", com adaptador, 1".

Filtro de Água de Malha Fina (125μm): Máx. 50∘C/1200 L/h. Protege a lavadora HP. Conexão 3/4" (c/ adaptador 1").

Especificações

Dados técnicos

G3/8″ 3/4'' / 1''
Peso (com embalagem) (kg) 0,3
Máquinas compatíveis
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