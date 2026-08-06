Junta articulada para alta pressão
Junta Articulada HP: Ajuste de ângulo infinito (120∘). Limpeza sem esforço de áreas difíceis de alcançar (chassis, fachadas).
A Junta Articulada HP com ajuste infinito de ângulo (até 120∘) resolve o problema de áreas inacessíveis (máquinas, veículos, telhados). Fixação simples na lança HP ou telescópica.
Especificações
Dados técnicos
|preto (bar)
|300
|temperatura (°C)
|máx. 155
|Rosca de conexão
|M 18
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,4
Máquinas compatíveis
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