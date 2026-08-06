Junta articulada para alta pressão

Junta Articulada HP: Ajuste de ângulo infinito (120∘). Limpeza sem esforço de áreas difíceis de alcançar (chassis, fachadas).

A Junta Articulada HP com ajuste infinito de ângulo (até 120∘) resolve o problema de áreas inacessíveis (máquinas, veículos, telhados). Fixação simples na lança HP ou telescópica.

Especificações

Dados técnicos

preto (bar) 300
temperatura (°C) máx. 155
Rosca de conexão M 18
Peso (com embalagem) (kg) 0,4
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