O Kit de Adaptação 2 EASY!Force permite usar a tecnologia EASY!Force mantendo sua lavadora Kärcher. É uma solução de modernização completa que inclui a pistola EASY!Force, lança (1050 mm com EASY!Lock), mangueira HP Premium de 10 m (DN 8, até 315 bar) e adaptadores (adaptador 2 para a máquina e adaptador 8 para bicos M 18 × 1.5).