Varejo e Supermercados

No varejo, a experiência do cliente começa com a limpeza. Eles exigem altos padrões de higiene em todos os espaços, o tempo todo. Nossas soluções de limpeza para supermercados e lojas são discretas, silenciosas, fáceis de manusear e projetadas para espaços reduzidos. As máquinas de limpeza Kärcher combinam eficiência e praticidade, tornando a manutenção de um ambiente limpo e seguro mais simples do que nunca.

Limpeza para Varejo e Supermercados

Um sistema de sucesso no varejo e em supermercados

No setor varejista, a aplicação de conceitos completos de limpeza e higiene é essencial para garantir ambientes atrativos e seguros. A limpeza visível e a organização impecável são fatores decisivos para os clientes, influenciando diretamente sua decisão de compra.

A Kärcher oferece soluções de limpeza adaptadas a todas as áreas e tipos de piso em supermercados e lojas: equipamentos, acessórios e produtos de limpeza projetados para atender às suas necessidades.

Além disso, oferecemos serviços como locação, financiamento, manutenção, reparo e gestão completa de limpeza, garantindo conformidade com os mais altos padrões de higiene.

Suas áreas de aplicação no setor

Limpeza de áreas de venda e produção de alimentos
Limpeza da concessionária de automóveis
Limpeza de estacionamento
Limpeza de depósitos

Produtos adequados para a sua área de aplicação

Lavadoras e secadoras de pisos Kärcher

Aspiradores

Extratoras por spray

Limpadoras de estofados

Limpador/aspirador a vapor Kärcher

Higienizadora a vapor

Varredeiras/varredeiras com aspiração Kärcher

Varredeiras

Lavadora de alta pressão Kärcher

Lavadora de alta pressão

Lavadoras de alta pressão de água quente Kärcher

Lavadora de alta pressão com água quente