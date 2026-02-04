Kärcher VehiclePro Espuma Ativa RM 812 Classic é umlava autos superconcentrado de alta espumação, desenvolvido com fórmula de pH neutro que garante uma limpeza suave e intensa para automóveis e veículos comerciais. Com alto poder de espuma, remove eficazmente óleo, graxa e contaminações, sendo ideal para lavagem em alta pressão, alta vazão e em sistemas automáticos. Cada 1 litro de produto rende até 1500 veículos. MODO DE USO: Para Lavadoras Automáticas de Veículos: Insira o produto diretamente no sistema. Ajuste a dosagem no equipamento para 0.2% ou o necessário para uma limpeza eficaz. Inicie o programa de lavagem e aproveite os resultados. Nunca deixe a solução de limpeza secar na superfície aplicada. Para uso com lavadoras de alta pressão: Solução 25%. Dilua 250ml de RM 812 Classic para cada 750 mL de água utilizado no canhão de espuma. Ajuste a dosagem desejada e a temperatura no equipamento entre 1 e 60°C. Molhe o objeto completamente com o produto. Deixe agir por 1 a 5 minutos, a depender do grau de sujidade. Enxágue bem a superfície com água limpa até remoção por completo do produto. Nunca deixe a solução de limpeza secar na superfície aplicada.