Escova rígido duro

Escova Rígida Dura (2 em 1): Cerdas duras para sujeira grossa (fachadas/pisos). Instalação simples em lança HP/Telescópica.

A Escova de Cerdas Duras permite limpeza profunda e suave em fachadas industriais e pisos externos (madeira, pedra). Instalação simples em lança HP ou lança telescópica. Possui bico HP 25∘ e kit para água pura integrados.

Características e benefícios
Codificação por cores fácil de entender
  • A codificação por cores facilita a seleção da escova apropriada.
Campos de aplicação versáteis
  • Bico de alta pressão integrado para uso da escova com uma lavadora de alta pressão.
  • Incl. 2 bicos e 1 peça de conexão para uso com água pura.
  • Com 4 conexões de bico para aplicação ideal de água.
Especificações

Dados técnicos

Temperatura de alimentação de água (°C) máx. 40
Rosca de conexão M 18
Cor verde
Peso (com embalagem) (kg) 1,2
Videos
Áreas de aplicação
  • Para limpeza de pátios com superfícies de pedra e madeira
  • Para limpeza de superfícies de fachada de concreto, tijolo, chapa de estanho ou aço
Acessórios opcionais