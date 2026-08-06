Escova rígido duro
Escova Rígida Dura (2 em 1): Cerdas duras para sujeira grossa (fachadas/pisos). Instalação simples em lança HP/Telescópica.
A Escova de Cerdas Duras permite limpeza profunda e suave em fachadas industriais e pisos externos (madeira, pedra). Instalação simples em lança HP ou lança telescópica. Possui bico HP 25∘ e kit para água pura integrados.
Características e benefícios
Codificação por cores fácil de entender
- A codificação por cores facilita a seleção da escova apropriada.
Campos de aplicação versáteis
- Bico de alta pressão integrado para uso da escova com uma lavadora de alta pressão.
- Incl. 2 bicos e 1 peça de conexão para uso com água pura.
- Com 4 conexões de bico para aplicação ideal de água.
Especificações
Dados técnicos
|Temperatura de alimentação de água (°C)
|máx. 40
|Rosca de conexão
|M 18
|Cor
|verde
|Peso (com embalagem) (kg)
|1,2
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Máquinas compatíveis
Produtos Em Linha
Áreas de aplicação
- Para limpeza de pátios com superfícies de pedra e madeira
- Para limpeza de superfícies de fachada de concreto, tijolo, chapa de estanho ou aço