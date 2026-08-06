Escova rígido macio
Escova Rígida Macia (2 em 1): Cerdas macias para limpeza profunda de superfícies sensíveis (vidro/solar). Instalação simples em lança HP/Telescópica.
A Escova de Cerdas Macias (cerdas divididas) garante limpeza profunda e suave de superfícies sensíveis (vidro/solar), protegendo o vidro. Conexão rápida e fácil a lança HP/telescópica. Permite uso com água pura (kit) ou alta pressão (bico HP 25∘).
Características e benefícios
Codificação por cores fácil de entender
- A codificação por cores facilita a seleção da escova apropriada.
Campos de aplicação versáteis
- Bico de alta pressão integrado para uso da escova com uma lavadora de alta pressão.
- Incl. 2 bicos e 1 peça de conexão para uso com água pura.
- Com 4 conexões de bico para aplicação ideal de água.
Especificações
Dados técnicos
|Temperatura de alimentação de água (°C)
|máx. 40
|Rosca de conexão
|M 18
|Cor
|azul
|Peso (com embalagem) (kg)
|1,2
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Máquinas compatíveis
Produtos Em Linha
Áreas de aplicação
- Para limpeza de instalações de energia solar, superfícies feitas de vidro (Plexi) e jardins de inverno
- Para limpeza de fachadas sensíveis com superfícies de vidro, PVC ou pintadas