Escova rígido macio

Escova Rígida Macia (2 em 1): Cerdas macias para limpeza profunda de superfícies sensíveis (vidro/solar). Instalação simples em lança HP/Telescópica.

A Escova de Cerdas Macias (cerdas divididas) garante limpeza profunda e suave de superfícies sensíveis (vidro/solar), protegendo o vidro. Conexão rápida e fácil a lança HP/telescópica. Permite uso com água pura (kit) ou alta pressão (bico HP 25∘).

Características e benefícios
Codificação por cores fácil de entender
  • A codificação por cores facilita a seleção da escova apropriada.
Campos de aplicação versáteis
  • Bico de alta pressão integrado para uso da escova com uma lavadora de alta pressão.
  • Incl. 2 bicos e 1 peça de conexão para uso com água pura.
  • Com 4 conexões de bico para aplicação ideal de água.
Especificações

Dados técnicos

Temperatura de alimentação de água (°C) máx. 40
Rosca de conexão M 18
Cor azul
Peso (com embalagem) (kg) 1,2
Videos
Áreas de aplicação
  • Para limpeza de instalações de energia solar, superfícies feitas de vidro (Plexi) e jardins de inverno
  • Para limpeza de fachadas sensíveis com superfícies de vidro, PVC ou pintadas
Acessórios opcionais