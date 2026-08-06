Escova rígido média

Escova Rígida Média (2 em 1): Cerdas médias para fachadas, persianas e tecidos. Conexão rápida a lança HP/Telescópica.

A Escova de Cerdas Médias (conexão rápida e direta) é perfeita para limpeza eficiente de fachadas, persianas e tecidos (lança HP/telescópica). Inclui bico HP 25∘ integrado e kit para água pura.

Características e benefícios
Codificação por cores fácil de entender
  • A codificação por cores facilita a seleção da escova apropriada.
Campos de aplicação versáteis
  • Bico de alta pressão integrado para uso da escova com uma lavadora de alta pressão.
  • Incl. 2 bicos e 1 peça de conexão para uso com água pura.
  • Com 4 conexões de bico para aplicação ideal de água.
Especificações

Dados técnicos

Temperatura de alimentação de água (°C) máx. 40
Rosca de conexão M 18
Cor vermelho
Peso (com embalagem) (kg) 1,3
Videos
Áreas de aplicação
  • Para limpeza de fachadas com superfícies de pedra natural, gesso ou madeira
  • Para limpeza de persianas e estores
  • Para limpeza de tecidos e membranas
Acessórios opcionais