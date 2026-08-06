Escova rígido média
Escova Rígida Média (2 em 1): Cerdas médias para fachadas, persianas e tecidos. Conexão rápida a lança HP/Telescópica.
A Escova de Cerdas Médias (conexão rápida e direta) é perfeita para limpeza eficiente de fachadas, persianas e tecidos (lança HP/telescópica). Inclui bico HP 25∘ integrado e kit para água pura.
Características e benefícios
Codificação por cores fácil de entender
- A codificação por cores facilita a seleção da escova apropriada.
Campos de aplicação versáteis
- Bico de alta pressão integrado para uso da escova com uma lavadora de alta pressão.
- Incl. 2 bicos e 1 peça de conexão para uso com água pura.
- Com 4 conexões de bico para aplicação ideal de água.
Especificações
Dados técnicos
|Temperatura de alimentação de água (°C)
|máx. 40
|Rosca de conexão
|M 18
|Cor
|vermelho
|Peso (com embalagem) (kg)
|1,3
Videos
Máquinas compatíveis
Produtos Em Linha
Áreas de aplicação
- Para limpeza de fachadas com superfícies de pedra natural, gesso ou madeira
- Para limpeza de persianas e estores
- Para limpeza de tecidos e membranas