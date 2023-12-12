Lavagem de autocaravanas: Dicas e observações
Para muitos, as autocaravanas e caravanas são o símbolo da liberdade: com elas, os viajantes têm sempre um teto sobre suas cabeças nas férias e são extremamente flexíveis. Como carros, autocaravanas e caravanas precisam de limpeza regular, tanto por fora como por dentro. Afinal, poeira, chuva, folhas, insetos, etc bem como a vida quotidiana deixam as suas marcas. Aqui estão dicas e orientações úteis sobre a limpeza de caravana ou autocaravana.
Porquê limpar autocaravanas e caravanas?
As razões pelas quais se deve proceder à lavagem de autocaravanas ou caravanas são óbvias. Por um lado, é uma questão de estética e de se sentir bem, especialmente quando se trata do interior. Por outro lado, uma autocaravana que foi limpa de fora aumenta a segurança no trânsito: espelhos retrovisores e pára-brisas sujos podem restringir a visibilidade e assim tornar-se uma fonte de perigo. Por último, mas não menos importante, a limpeza regular ajuda a manter o valor do veículo. Por estas razões, deve limpar bem o seu veículo pelo menos uma vez, de preferência duas vezes por ano - idealmente no Outono, quando a maioria dos proprietários mandam as suas viaturas para a hibernação, e na Primavera, antes de irem de novo em viagem. Mas também é aconselhável remover os vestígios das férias dentro e fora depois de cada viagem mais longa com a autocaravana. Janelas e espelhos, por outro lado, devem ser limpos antes de cada viagem se estiverem sujos.
Onde você deve realizar a lavagem da autocaravana ou caravana?
Quando se trata da limpeza da autocaravana ou caravana, a primeira coisa em que você deve pensar é no local. Por uma questão de princípio, nem deve ser lavado em qualquer lugar - nem mesmo na sua própria propriedade. Afinal, substâncias nocivas podem acabar no meio ambiente. Em muitos lugares, lavagem de carros em sua própria propriedade é proibido. Então: Para limpar sua autocaravana, é melhor ir a um local de lavagem especialmente designado para este fim.
Em particular, instalações especiais de auto-serviço de lavagem de automóveis para autocaravanas, por exemplo, em Kärcher Clean Parks são particularmente adequadas, onde você pode limpar facilmente a sua autocaravana. Eles são caracterizados por uma caixa mais alta ou mais espaço para cima, para que você possa facilmente caber por baixo com um veículo ou reboque com mais de 2 metros de altura. Eles geralmente estão localizados no final da unidade. No geral, as escovas numa caixa de lavagem devem ser sempre verificadas quanto à sua limpeza e enxaguadas brevemente com água antes da sua utilização. Pequenas partículas de sujeira nas escovas de lavagem podem deixar arranhões nas superfícies sensíveis.
Para proprietários de autocaravanas que não o queiram fazer eles próprios, a lavagem de veículos para caminhões e ônibustambém pode ser uma opção. No entanto, é importante saber de antemão se a instalação é também adequada para autocaravanas. É também importante ler a informação fornecida pelo fabricante da autocaravana, porque nem todos os veículos são adequados para uma lavagem automática. Podem surgir problemas, especialmente com janelas, vedações e estruturas de telhado.
Lavagem de autocaravanas e caravanas: Passo a passo
Na limpeza de autocaravanas e caravanas, você deve considerar tanto o exterior, incluindo os toldos, como o interior e os tanques de água. Com as seguintes dicas, a limpeza é fácil e rapidamente.
Limpeza exterior de autocaravanas e caravanas
Se o tempo está bom e você encontrou um lugar adequado para lavar aautocaravana ou caravana, você pode começar: Ao limpar o exterior, o telhado deve ser tratado primeiro, depois os lados e finalmente as jantes. As paredes laterais devem ser sempre limpas de baixo para cima. Isto torna evidente onde a limpeza já foi feita - especialmente quando você usa agentes de limpeza.
Você pode usar as seguintes ferramentas para limpar sua autocaravana ou caravana:
- Champô para automóveis, Champô de espuma Ultra Foam Cleaner ou produtos de limpeza especiais para caravanas e autocaravanas (Atenção: Esses não devem ter quaisquer ingredientes abrasivos, caso contrário podem danificar o revestimento exterior.)
- Removedor de insetos
- Limpador de jantes e escova de lavagem de jantes
- Limpa vidros para automóveis e, se necessário, limpa acrílico
- Escova de lavagem e lavador de alta pressão; em alternativa, uma mangueira de jardim
- Se necessário uma lança telescópica para jatos
- água quente
- esponja ou pano
- Pano de microfibra
- Esterilizador
- Desinfetante
- Agente descalcificador
A forma mais rápida de limpar o exterior da autocaravana é usar uma lavadora de alta pressão e um agente de limpeza para veículos. Se você quiser limpar o telhado com o lavador de alta pressão, não deve fazê-lo em cima dele ou utilizar uma escada de mão. Isso porque há um risco de acidentes devido ao ressalto do jato de água - a escada pode tombar. A forma mais segura é usar uma lança telescópica de jato trabalhando sempre no chão. Algumas estações de lavagem também têm andaimes para ajudar a limpar veículos altos com segurança. Ao limpar com alta pressão, é também importante você proceder cuidadosamente e usar um jato de água o mais suave possível. Uma distância mínima de 30 centímetros também deve ser mantida. Decoração, grelhas de ventilação e selos devem ser ignorados e limpos separadamente. Para proteger as condutas de ar do frigorífico, é aconselhável você instalar as coberturas de inverno antes da lavagem.
Se apenas uma escada estiver disponível, um produto que cria espuma pode ser usado: Molhe o telhado e as paredes laterais com um agente de limpeza espumoso escove com uma escova de lavagem suave e depois enxague com uma mangueira sem pressão. As juntas devem ser deixadas de fora e tratadas com glicerina ou talco.
Para lavas as janelas do veículo, você deve usar um limpa vidros para automóveis – basta pulverizar e espalhar com um pano de microfibras limpo. Por norma, as janelas da cabine são feitas de acrílico ou outro plástico. Os produtos especiais de limpeza de acrílico estão disponíveis em comerciantes especializados. No entanto, eles também podem ser bem limpas com um produto de limpeza com vinagre. Ao limpar essas janelas, não use uma escova, pois pode causar arranhões. Para um resultado sem arranhões, as janelas podem ser lavadas com água após a limpeza e, em seguida, limpas a seco com um pano de couro ou papel de cozinha convencional.
Dica
Se insetos ficaram colados nas janelas, faróis ou na capota da autocaravana, as áreas podem ser tratadas primeiro com um removedor de insetos e depois lavados com alta pressão ou uma mangueira.
As cavas das rodas e jantes também podem ser limpas com a lavadora de alta pressão. Para limpar áreas de difícil acesso, tais como as caixas das rodas, é adequado usar combinar o lavador de alta pressão com um Bico de jato ajustável com junta de 360º. Para a limpeza das jantes, se recomenda a utilização de uma limpador de jantes. Como alternativa, você pode usar uma mistura de água morna e um pouco de vinagre. No caso de manchas resistentes, use uma escova para jantes, para alcançar um efeito mecânico também nos espaços mais estreitos e de difícil acesso.
Dica
Faz sentido a lavagem de autocaravanas ou caravanas em dias secos. Contudo, você deve evitar o sol forte, caso contrário os agentes de limpeza utilizados secarão demasiado depressa e podem surgir manchas desagradáveis. Pela mesma razão, você deve sempre limpar um lado da autocaravana ou caravana por completo antes de passar para o outro.
Limpeza do tanque de água e do toldo
Os tanques de água na autocaravana ou caravana são habitats para microrganismos. Não só o calcário deve ser regularmente removido do sistema de água, mas também o chamado biofilme que se forma ao longo do tempo e no qual as bactérias se fixam. Manifesta-se por uma camada viscosa nas paredes do tanque e descoloração nos tubos. Os tanques de água devem, portanto, ser limpos pelo menos uma vez por ano, mas de preferência antes e depois da estação. ara isso, utilize - nesta ordem - agentes contra germes, desinfetantes e agentes descalcenciadores e lave bem o depósito de água após o tempo de ação de cada produto, como indicado na embalagem.
Os toldos e tendas também precisam de ser limpos a intervalos regulares. Para uma sujeira normal, basta limpar a superfície com um pouco de água quente e uma escova, pano ou esponja. Se a sujeira for mais difícil, também deve ser usada água com sabão suave ou detergente líquido. O tecido deve então ser deixado a secar no ar fresco antes de voltar a enrolar o toldo ou a tenda ser arrumada.
Limpeza interior de autocaravanas e caravanas
Após uma limpeza completa do exterior, você pode dirigir a sua atenção para o interior. Antes de você começar a limpeza interior da autocaravana, deve remover todos os objetos móveis e, se necessário, aproveitar a oportunidade para resolver as coisas que já não precisa. Os seguintes itens são utilizados para a limpeza:
- água morna
- esponja e pano
- produtos de limpeza doméstica
- aspirador ou aspirador multifuncional
- lavadora a vapor
- se necessário um aspirador de lavagem ou um tira nódoas
No geral, aplica-se: Ao limpar ointerior da autocaravana, a água deve ser usada com moderação, porque a umidade pode rapidamente levar ao crescimento de bolores e, no pior dos casos, danificar o chassis devido à sua construção especial. Os resíduos de água devem, então, ser sempre limpos. Também ajuda a limpar com as janelas abertas - desta forma, qualquer umidade causada pelo processo de limpeza pode escapar imediatamente.
Para limpar os estofos, colchões e tapetes, aspire-os com o aspirador ou aspirador multifuncional ab e depois deixá-los arejar devidamente na rua durante limpeza. No caso de sujeira ou manchas mais profundas, um aspirador de lavagem pode ser usado. Alternativamente, a remoção de manchas com agentes de limpeza especiais também é possível.
Para limpar as janelas por dentro, siga os mesmos passos que os descritos acima. Também aqui deve ser notado que diferentes produtos podem ser usados para limpar vidros e janelas de plástico.
Em seguida, aspire todo o interior completamente, removendo migalhas e poeira dos armários e espaços de armazenamento, bem como do chão. Limpe todas as superfícies, compartimentos e gavetas com um pano húmido. Opcionalmente, um pouco de detergente de limpeza leve pode ser adicionado à água. É aconselhável ter cuidado com os produtos de limpeza com espuma: eles podem conter solventes e danificar os materiais.
Então é a vez da geladeira. Primeiro, remova todas as prateleiras e lave-as com detergente e água morna. Depois use um pano limpo para absorver qualquer umidade residual e limpe a parede traseira. Para prevenir a formação de bolor, deixe a porta do frigorífico aberta quando não estiver a ser utilizada, por exemplo, durante oInverno.
Finalmente, estamos dedicados a kitchenette e fogão. Se você levantar a tampa do grelhador e as tampas do queimador no fogão a gás, você certamente notará uma certa quantidade de sujeira, mas isso pode ser rapidamente removido com um pouco de gordura solvente e água quente. Os resíduos de calcário na área da cozinha podem ser tratados com um pouco de vinagre, assim como os esgotos bloqueados. As incrustações e resíduos de gorduras na placa e à volta da mesma também podem ser removidos particularmente bem com uma lavadora a vapor.
Dica
Se uma autocaravana ou caravana não for deslocada no Inverno, um desumidificador deve ser colocado dentro. Isto impede a formação de umidade.