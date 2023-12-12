Onde você deve realizar a lavagem da autocaravana ou caravana?

Quando se trata da limpeza da autocaravana ou caravana, a primeira coisa em que você deve pensar é no local. Por uma questão de princípio, nem deve ser lavado em qualquer lugar - nem mesmo na sua própria propriedade. Afinal, substâncias nocivas podem acabar no meio ambiente. Em muitos lugares, lavagem de carros em sua própria propriedade é proibido. Então: Para limpar sua autocaravana, é melhor ir a um local de lavagem especialmente designado para este fim.

Em particular, instalações especiais de auto-serviço de lavagem de automóveis para autocaravanas, por exemplo, em Kärcher Clean Parks são particularmente adequadas, onde você pode limpar facilmente a sua autocaravana. Eles são caracterizados por uma caixa mais alta ou mais espaço para cima, para que você possa facilmente caber por baixo com um veículo ou reboque com mais de 2 metros de altura. Eles geralmente estão localizados no final da unidade. No geral, as escovas numa caixa de lavagem devem ser sempre verificadas quanto à sua limpeza e enxaguadas brevemente com água antes da sua utilização. Pequenas partículas de sujeira nas escovas de lavagem podem deixar arranhões nas superfícies sensíveis.

Para proprietários de autocaravanas que não o queiram fazer eles próprios, a lavagem de veículos para caminhões e ônibustambém pode ser uma opção. No entanto, é importante saber de antemão se a instalação é também adequada para autocaravanas. É também importante ler a informação fornecida pelo fabricante da autocaravana, porque nem todos os veículos são adequados para uma lavagem automática. Podem surgir problemas, especialmente com janelas, vedações e estruturas de telhado.