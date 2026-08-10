Hose solar
Mangueira HP Flexível (iSolar TL 7): Revestimento de borracha. Ótimo deslizamento para extensão/retração da lança.
A Mangueira HP Flexível (iSolar TL 7), de alta qualidade e com revestimento de borracha, possui excelentes propriedades de deslizamento, sendo ideal para estender e retrair a lança telescópica iSolar TL 7.
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento do cabo telescópico (m)
|8,5
|Temperatura de alimentação de água (°C)
|máx. 155
|Rosca de conexão
|M22 x 1.5
|Peso (com embalagem) (kg)
|1,6
Máquinas compatíveis
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