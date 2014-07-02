Pistola de alta pressão superior

Pistola High-end: Fluxo otimizado (até 2500 L/h). Robusta (grau alimentício/resistente a sal) para uso profissional/industrial.

A Pistola de Gatilho High-End é robusta e durável, feita com materiais de grau alimentício e resistentes à água salgada, sendo perfeita para uso profissional na indústria. Possui fluxo otimizado que garante baixa perda de pressão mesmo com vazões de água de até 2500 L/h. Conector M 22 x 1.5.

Especificações

Dados técnicos

temperatura (°C) máx. 155
Pressão Máxima (bar) 300
Rosca de conexão M22 x 1.5
Cor Antracite
Peso (com embalagem) (kg) 1