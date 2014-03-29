Água quente faz a diferença
Limpeza eficiente com alta pressão. Ainda mais eficiente com água quente. Comparadas aos processos de limpeza sem pressão, as lavadores de alta pressão da Kärcher oferecem vantagens impressionantes em termos de economia, resultados de limpeza e impactos ambientais. As lavadoras de alta pressão a água quente HDS aumentam essas vantagens consideravelmente quando se trata de sujeira impregnada. As máquinas Kärcher HDS são a melhor solução para óleos, graxas e proteínas – principalmente quando estão incrustados.
Uma vantagem clara com água quente.
Lavadoras de alta pressão podem elevar a temperatura da água de 12 °C para até 155 °C. Isso permite redução na pressão de trabalho, no tempo de limpeza e na quantidade de detergente a ser utilizada. A limpeza com água quente oferece inúmeras opções para otimização do processo de limpeza, bem como vantagens impressionantes.
Melhor resultado de limpeza
Água quente amolece óleo e graxa e aumenta significantemente a emulsificação, deixando mais fácil a remoção. Na indústria alimentícia, proteínas e graxa podem ser removidas de maneira eficiente com água quente.
Redução no consumo de agentes de limpeza
Graxa, óleo, resinas etc. podem normalmente ser removidas com a utilização de água quente somente, assim, uma quantidade muito menor, ou até mesmo nenhum, de detergente deve ser utilizada. Além da economia de detergente, isso protege o meio ambiente e ajuda a conservar recursos naturais.
Menor tempo de secagem
Superfícies limpas com água quente secam rapidamente graças ao calor, por isso ficam prontas para nova utilização mais rapidamente.
Melhor higienização
Uma redução significativa em germes pode ser demonstrada após a limpeza com água quente. Para muitos requisitos de higiene, essa redução sem desinfetantes é suficiente.
Menor tempo de trabalho
Água quente resulta em dissolução mais rápida da sujeira, trazendo ganhos de tempo de até 35% . Isto significa que uma grande variedade de tarefas de limpeza pode ser realizada de forma eficiente e eficaz em termos de custos.
Conclusão clara: comparação entre os custos de HD e HDS.
O custo de compra e manutenção de uma lavadora de alta pressão a água quente é inicialmente mais alto devido ao queimador e ao gasto maior com combustível. A água quente economiza até 35% do tempo e oferece resultados superiores de limpeza. Além disso, uma máquina HDS normalmente elimina gastos com detergentes.
Alta temperatura para melhores resultados.
A energia do calor é um fator importante no processo de limpeza. O calor acelera os processos químicos, a cada aumento de 10 °C na temperatura da água a reação dobra de velocidade. Aumentar a temperatura em 20 °C quadriplica a velocidade da reação. Óleo, graxa e poluição são dissolvidos e podem ser removidos mais facilmente. A emulsão de óleo e graxa na água é acelerada. Uma superfície aquecida também seca mais rapidamente. Na prática, alta temperatura da água pode diminuir o tempo de limpeza em até 35% - com resultados significativamente melhores. Com redução da vazão, uma temperatura tão alta quanto 155 °C pode ser obtida. A combinação de vapor e pressão pode soltar até a sujeira mais impregnada. Isso garante desempenho superior de limpeza, mesmo sem a adição de produtos químicos. O estágio de vapor é perfeito para a remoção de betume, tinta em geral, depósitos de poluição, fungos e algas.
Eficiência não está ligada à classe.
Eficiência é essencialmente o resultado do casamento entre potência e a tarefa a ser realizada. As lavadoras de alta pressão a água quente da Kärcher estão disponíveis em várias classes de desempenho e modelos, a máquina perfeita para praticamente qualquer usuário e tarefa foi desenvolvida.
Lavadoras de alta pressão Kärcher HDS-U upright class
Máquinas robustas e de alto desempenho com máxima mobilidade para uso ocasional em vários locais: fáceis de manobrar e transportar.
Ideal para as seguintes indústrias:
Lavadoras de alta pressão Kärcher HDS-C compact class
Lavadoras de alta pressão móveis para mudança frequente de local de utilização: fáceis de transportar apesar da alta potência.
Ideal para as seguintes indústrias:
Lavadoras de alta pressão Kärcher HDS-M middle class
Para uso diário na limpeza de máquinas ou superfícies. Boa mobilidade também é possível nessa classe.
Ideal para seguintes indústrias:
Lavadoras de alta pressão Kärcher HDS-S super class
A solução certa para tarefas de limpeza recorrentes envolvendo grandes quantidades de sujeira ou sujeira incrustada, por exemplo, no uso contínuo em canteiros de obra, na agricultura, serviços municipais ou indústrias em geral.
Ideal para seguintes indústrias:
Lavadoras de alta pressão Kärcher HDS-E special class
Lavadora de alta pressão com aquecedor elétrico, livre de exaustões, é ideal para aplicações nas quais gases de exaustão são indesejáveis ou proibidos, por exemplo, em plantas de processamento de alimentos, hospitais, cozinhas industriais ou plantas industriais.
Ideal para seguintes indústrias: