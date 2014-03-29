Água quente faz a diferença

Alta temperatura para melhores resultados.

A energia do calor é um fator importante no processo de limpeza. O calor acelera os processos químicos, a cada aumento de 10 °C na temperatura da água a reação dobra de velocidade. Aumentar a temperatura em 20 °C quadriplica a velocidade da reação. Óleo, graxa e poluição são dissolvidos e podem ser removidos mais facilmente. A emulsão de óleo e graxa na água é acelerada. Uma superfície aquecida também seca mais rapidamente. Na prática, alta temperatura da água pode diminuir o tempo de limpeza em até 35% - com resultados significativamente melhores. Com redução da vazão, uma temperatura tão alta quanto 155 °C pode ser obtida. A combinação de vapor e pressão pode soltar até a sujeira mais impregnada. Isso garante desempenho superior de limpeza, mesmo sem a adição de produtos químicos. O estágio de vapor é perfeito para a remoção de betume, tinta em geral, depósitos de poluição, fungos e algas.