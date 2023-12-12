Limpar a janela: dicas para uma vista sem marcas
Limpar as janelas pertence a um dos serviços de limpeza de casa mais indesejados. Ele exige trabalho com as mãos, leva muito tempo e, frequentemente, o resultado não é satisfatório, porque, depois da limpeza ainda ficam traços visíveis nas vidraças. Com essas dicas, as janelas ficarão limpas rapidamente e sem marcas.
Com que frequência deve-se limpar a janela?
Janelas grandes ou muitas janelas deixam a casa iluminada e amigável. Sobretudo nas épocas de maior concentração de pólen, depois de um temporal com muitas chuvas e em longos tempos de seca com muito pó, já aprece que as janelas não são limpas há meses. A parte interna das janelas também tem que suportar algumas coisas, pois crianças e animais frequentemente deixam marcas e manchas na vidraça. Por isso, as janelas, dependendo da sujidade, devem ser limpas, interna e externamente, a cada 2 meses.
Dica 1: escolher o momento certo
Não se deve limpar as janelas diretamente ao sol ou em dias quentes, pois, caso contrário, as janelas secam muito rápido e, com isso, surgem traços. Um dia nublado, mas seco, é o mais adequado para a limpeza das janelas.
Limpar as janelas com água e produtos caseiros
Muitas sujidades nas vidraças da janela e nos quadros da janela são bem removidas com água limpa. Para isso, simplesmente passe um pano de microfibras ou um pano de algodão nas superfícies em vidro e nos quadros e seque-as. Caso a sujidade persistente tenha acumulado durante mais semanas, deve-se ajudar na limpeza com um produto caseiro ou um limpador. Estes são os melhores produtos caseiros para a limpeza das janelas:
- Vinagre ou vinagre concentrado: despejar 1 xícara de vinagre concentrado em 1 litro de água. Limpar as janelas com a mistura como de costume. Atenção: é imprescindível cobrir peitoris de pedra – como, por exemplo, de mármore – antes, pois a acidez do vinagre pode danificá-los.
- Ácido cítrico: colocar de 2 a 3 colheres de sopa de ácido cítrico em pó em 1 litro de água e, por fim, limpar tudo com um pano de microfibras.
- Detergente: também se tem um bom resultado com uma mistura de água morna e uma borrifada de detergente para louças sem bálsamo. A quantidade de detergente depende do quanto a vidraça está suja.
- Chá preto com limão: misture 1 xícara grande de chá preto forte com 3 litros de água em um balde de limpeza e acrescente o suco de meio limão. Por fim, limpe as vidraças da janela com um pano de microfibras. O tanino do chá dissolve gordura e até nicotina; o ácido cítrico é eficaz contra o calcário.
- Álcool: despeje um pouco de álcool etílico em água de limpeza morna. Em um balde de 5 litros com água morna, ponha um pouco de álcool etílico. Cuidado: use luvas durante a limpeza para não ressecar as mãos.
Para a secagem das janelas, um rodo com o lábio de borracha, um pano de microfibras limpo ou um pano que não solte fiapo são adequados. Isso é relevante para um brilho sem marcas. Quem não tem um pano absorvente em mãos no momento, pode secar as vidraças com jornal: amasse algumas folhas de jornal e limpe as superfícies em vidro com elas.
Limpar as janelas com produtos de limpeza
Para limpar vidraças muito sujas, deve-se recorrer aos produtos de limpeza. Junto com os detergentes limpa-vidros comuns, há produtos concentrados de limpeza de vidros que devem ser misturados em água antes da utilização. Elas dissolvem sozinhas as sujidades persistentes, como película lubrificante, insetos, gorduras da pele e emissões. Outra vantagem: eles deixam um película de proteção no vidro, para que a chuva possa escorrer melhor, prevenindo, assim, uma nova sujidade.
Dica 2: aplicar o produto de limpeza de maneira econômica
Se muito produto de limpeza for colocado na solução, uma película de manchas pode surgir na janela. Por isso, coloque o detergente limpa-vidros ou o produto caseiro sempre de maneira econômica e na dosagem certa – assim, evitam-se manchas e marcas.
Tudo depende da técnica certa
Limpar janelas como os profissionais – também dá para fazer isso em casa. Pois, quando se trata de produto de limpeza, tudo depende da técnica certa:
- Passo 1: aplicar a solução de limpeza de água e produto de limpeza ou produto caseiro na janela com uma esponja ou um pulverizador. O rodo não pode funcionar corretamente sem umidade suficiente.
- Passo 2: retirar o líquido com um rodo desenhando o número oito, de cima para baixo, e secar com um pano.
- Passo 3: polir as vidraças e eliminar as últimas gotas de água, principalmente as dos cantos, com uma camurça para a limpeza de janelas, pano de microfibras ou pano de cozinha.
Limpar corretamente os quadros das janelas
Também é preciso dedicar-se ao quadro na limpeza das janelas. Exatamente como a vidraça, ele também está exposto às influências do clima. Primeiro, retire a sujidade grossa com uma vassoura de mão ou um pano seco. Por fim, limpe minuciosamente o quadro com um pano molhado ou uma esponja macia. Pode-se utilizar um produto de limpeza em sujidades persistentes. No entanto, deve-se considerar o material do quadro:
- para madeira, existem produtos de conservação que protegem contra a degradação.
- Quadros de plástico podem ser limpos com limpadores antiestáticos próprios para plástico.
Nessa ocasião, pode-se também limpar a sujidade grossa do peitoril e limpá-lo minuciosamente.
Rápido e sem marcas com o produto de limpeza de vidros à bateria
Com um limpador de vidros, a limpeza das janelas torna-se muito mais fácil:
- Borrife a mistura de produto de limpeza e água generosamente na vidraça.
- Retire a sujidade esfregando com um pano de microfibras ou uma almofada de limpeza.
- Aspire a umidade com o aparelho. A água suja fica no depósito – não no chão.
Depois da aplicação, tem-se janelas sem marcas. Se listras ainda forem vistas no vidro, isso pode se dever ao lábio do aparelho:
- O lábio do aspirador de vidros se desgasta depois de um tempo. Por isso, a
superfície fica desnivelada, o que forma marcas nas superfícies em vidro. Uma pequena dica: virar o lábio uma vez, já que ele é utilizável dos dois lados.
- Outra causa para a formação de marcas pode ser as partículas mais finas de pó e sujidade, que se acumulam no lábio e produzem o desnivelamento. Antes da aspiração das janelas, pode-se colocar o lábio sobre a almofada de limpeza no pulverizador, para eliminar essas partículas e para produzir uma superfície mais plana possível para o lábio.
O procedimento de um aspirador de vidros é sempre igual, independentemente de onde ele é utilizado. As possibilidades de utilização são muitas:
- Janelas/janelas com quadros de madeira
- Espelho
- Boxes
- Mesas de vidro
- Azulejos
- Jardins de inverno
- Portas de vidro
- outras áreas planas
Dica 3: escova à bateria
Um adendo prático para o aspirador de vidros é uma escova à bateria. Com um disco vibratório, todas as superfícies podem ser limpas sem esforço. Por meio da umidificação automática do esfregão, as áreas adjacentes não são umedecidas pela névoa de pulverização, e as mãos e o chão permanecem secos. Já que não ocorre o borrifo, economiza-se tempo. Além disso, a vibração ajuda na limpeza, para que as superfícies sejam limpas sem esforço e sem esfregações enfadonhas.
Limpar as janelas com a limpadora a vapor
Quem tem uma limpadora a vapor em casa, pode limpar não apenas o espelho e as superfícies de vidro, mas também suas janelas:
- Passo 1: vaporizar a vidraça com o bocal manual e com a cobertura de microfibras e remover as sujidades esfregando. Como alternativa, pode-se vaporizar a vidraça suja apenas com o bico de jato pontual ou com um bocal para a limpeza de janelas opcional. Por meio do vapor, as manchas persistentes também são dissolvidas.
- Passo 2: retirar a água de vaporização com um rodo ou com um aspirador de vidros. Secar as bordas ou quadros das janelas com um pano macio.
A água que sai da limpadora a vapor como vapor está desmineralizada e, por isso, funciona como água destilada. Dessa forma, ela não deixa marcas ou traços na vidraça de vidro. Se traços ou manchas inesperados surgirem após a limpeza, isso se relaciona, na maioria das vezes, à remoção dos resíduos de detergente. Nesse caso, isso significa: ter paciência e limpar a vidraça algumas vezes até que todas os resíduos tenham sido removidos.
O pacote completo: cortinas e persianas
Quem quer os arredores da janela limpos, não deve apenas limpar os quadros e as vidraças, mas também lavar as cortinas e aspirar as persianas.
- Pendure as cortinas, depois de lavadas, novamente no varão – dependendo do material, isso evita passá-las.
- Livre as persianas do pó com a ajuda de um pano úmido. Um raspador de silicone enrolado em um pano de microfibras também funciona muito bem.
- Uma alternativa prática para persianas limpas também é uma limpadora a vapor, com a qual as lamelas e lacunas podem ser limpas do pó e da sujidade.
