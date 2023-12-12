Limpar as janelas com produtos de limpeza

Para limpar vidraças muito sujas, deve-se recorrer aos produtos de limpeza. Junto com os detergentes limpa-vidros comuns, há produtos concentrados de limpeza de vidros que devem ser misturados em água antes da utilização. Elas dissolvem sozinhas as sujidades persistentes, como película lubrificante, insetos, gorduras da pele e emissões. Outra vantagem: eles deixam um película de proteção no vidro, para que a chuva possa escorrer melhor, prevenindo, assim, uma nova sujidade.

Dica 2: aplicar o produto de limpeza de maneira econômica

Se muito produto de limpeza for colocado na solução, uma película de manchas pode surgir na janela. Por isso, coloque o detergente limpa-vidros ou o produto caseiro sempre de maneira econômica e na dosagem certa – assim, evitam-se manchas e marcas.