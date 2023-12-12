Instalações de lavagem e áreas de lavagem

Negócio secundário rentável para oficinas, postos de gasolina e concessionários de automóveis

A condição do próprio veículo é muito importante para muitos proprietários de automóveis. Eles não só prestam atenção a um carro limpo e bem conservado devido à sua aparência, razões de segurança e a retenção do valor da base móvel também desempenham um papel importante. Os locais de lavagem e cuidado dos veículos são, portanto, visitados regularmente por eles. As instalações de lavagem com portal ou de autoatendimento podem, portanto, representar um negócio secundário lucrativo para oficinas, postos de gasolina e concessionárias de automóveis. Os centros de lavagem também se beneficiam da instalação de sistemas econômicos e ecológicos. É importante que o equipamento e o tamanho da instalação de lavagem sejam perfeitamente adaptados ao grupo-alvo e ao rendimento diário de lavagem para ser rentável. Se o resultado da lavagem também for convincente, o operador pode esperar o retorno dos clientes de lavagem.