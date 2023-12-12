Instalações de lavagem e áreas de lavagem
Sejam veículos de passageiros ou veículos comerciais, veículos limpos não contribuem apenas para uma aparência positiva, mas também têm um papel importante na lavagem de veículos, por razões de segurança e de retenção de valor. As instalações de lavagem com portal e de autoatendimento fornecem aos concessionários de automóveis, parques de lavagem, oficinas e postos de gasolina soluções de limpeza rentáveis para lavagem como atividade remunerada. As instalações de lavagem com portal para veículos comerciais ou as instalações de lavagem móveis de escova única garantem uma frota brilhante para as empresas de transporte ou de ônibus.
Negócio secundário rentável para oficinas, postos de gasolina e concessionários de automóveis
A condição do próprio veículo é muito importante para muitos proprietários de automóveis. Eles não só prestam atenção a um carro limpo e bem conservado devido à sua aparência, razões de segurança e a retenção do valor da base móvel também desempenham um papel importante. Os locais de lavagem e cuidado dos veículos são, portanto, visitados regularmente por eles. As instalações de lavagem com portal ou de autoatendimento podem, portanto, representar um negócio secundário lucrativo para oficinas, postos de gasolina e concessionárias de automóveis. Os centros de lavagem também se beneficiam da instalação de sistemas econômicos e ecológicos. É importante que o equipamento e o tamanho da instalação de lavagem sejam perfeitamente adaptados ao grupo-alvo e ao rendimento diário de lavagem para ser rentável. Se o resultado da lavagem também for convincente, o operador pode esperar o retorno dos clientes de lavagem.
Limpeza econômica para empresas de transporte e empresas de ônibus
A importância dos ônibus e caminhões para o transporte de pessoas e mercadorias vem aumentando há anos. A questão da limpeza também desempenha um papel importante na manutenção das cadeias de abastecimento e processos suaves.
Processos de lavagem eficientes poupam tempo e dinheiro
Para economizar tempo e custos de mão de obra, as exigências de qualidade e velocidade de lavagem são particularmente elevadas na limpeza de veículos comerciais, porque quanto mais eficiente a limpeza, mais rápido os veículos comerciais podem ser usados novamente para o transporte. Um programa de lavagem flexível também é importante para atender aos requisitos de diferentes tipos de veículos e materiais, bem como tipos de sujeira. No entanto, o tamanho e a natureza dos veículos comerciais não requerem apenas tecnologia de lavagem especial, a química da lavagem também deve ser adequada para limpar os veículos de forma econômica.
A limpeza ajuda a manter o valor da frota de veículos
Quer sejam carros de aluguel, caminhões, frotas de ônibus ou frotas de veículos municipais, manter os seus veículos sempre limpos garante uma vida útil mais longa e, dependendo do grau de sujeira, também facilita a manutenção. Como apenas veículos limpos podem ser reparados adequadamente, os danos são mais facilmente visíveis.