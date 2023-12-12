Limpeza de postos de gasolina

Os postos de gasolina requerem tarefas versáteis de limpeza. No entanto, se você investir no equipamento de limpeza certo, você pode fazer o trabalho necessário de forma eficiente e manter suas instalações limpas de forma contínua.

Limpar o posto de gasolina

Os operadores são desafiados em muitas frentes

Postos de gasolina não são mais apenas lugares onde se compra combustível. Eles se tornaram pontos de encontro, de resgate em momentos de necessidade, quando falta manteiga ou leite.

Para que os clientes se sintam confortáveis ​​neles, os operadores são desafiados em muitas frentes quando se trata de limpeza: área externa, espaço de vendas, área de alimentação, instalações sanitárias, salão de lavagem. Em todos os lugares, é importante garantir a limpeza e observar as normas de segurança relevantes. As tarefas envolvidas na limpeza de postos de gasolina são, portanto, muito diversas. Mas se você equipar seu parque de máquinas corretamente e investir na tecnologia de limpeza certa, você poderá garantir a limpeza de forma eficiente e completa, um investimento que economiza muito tempo de trabalho e, assim, compensa rapidamente. Portanto, ainda é necessária uma limpeza básica em intervalos regulares. Aqueles que mantiverem sua instalação limpa, terão muito menos a fazer.

Tarefas de limpeza em postos de gasolina

Limpar a área de abastecimento
Instalações de lavagem
Limpar o salão de lavagem
Instalação de lavagem de autoatendimento
Limpeza de estacionamento
Limpeza sanitária do chão com lavadora e secadora de piso
Limpar o espaço de vendas
Limpeza de escritórios

Jogar pelo seguro: observar os regulamentos e regras

Em postos de gasolina, por exemplo, substâncias ou combustíveis líquidos ou gasosos perigosos podem criar áreas de risco especiais para as pessoas e para o meio ambiente. A proteção da saúde e a segurança no trabalho, bem como a proteção do meio ambiente são, portanto, de grande importância quando se trabalha em postos de gasolina. Por isso, ao utilizar equipamentos e materiais de limpeza, devem ser observados os regulamentos e as regras das associações profissionais, assim como as regras e os regulamentos das respectivas empresas de óleo mineral.

Produtos adequados para a sua área de aplicação

Uma área externa isenta de sujeira contribui especialmente para uma aparência geral limpa. Devido ao uso extensivo e às influências climáticas permanentes, diferentes sujeiras se acumulam ali rapidamente. Ela é mantida afastada durante todo o ano com dispositivos de limpeza potentes.

As superfícies que ficam rapidamente sujas na área sanitária devem ser cuidadosamente limpas. Isso evita o escorregamento, remove a sujeira persistente e garante a higiene. Dispositivos especiais de limpeza atendem a esses requisitos.

Postos de gasolina modernos são agora centros de serviço onde muitos clientes se servem à vontade no espaço de vendas. Como importante fonte de renda e carro-chefe do posto de gasolina, a loja deve receber cuidado e higiene especial. Deve ser dada atenção especial às superfícies de trabalho higiênicas na área do balcão. Devido à alta frequência de uso, ela deve ser limpa regularmente. 

Ao lavar veículos em áreas de lavagem, resultados perfeitos são essenciais. Os clientes exigem trabalhos de limpeza de alta qualidade que atendam às suas necessidades. Para atender a essas exigências, é necessário um equipamento de limpeza forte e profissional.

Óleos gordurosos e sujeira persistente podem se acumular rapidamente na área de abastecimento. O risco de segurança aumenta significativamente no caso de superfícies escorregadias e deposição de substâncias perigosas. Ao realizar trabalhos de limpeza com o equipamento certo, os operadores ganham não só segurança, mas também condições de limpeza na área de abastecimento.

Manter um depósito arrumado e limpo contribui para a segurança no trabalho, aumenta a eficiência e protege as peças armazenadas.

A limpeza eficiente dos veículos remove tanto resíduos pequenos quanto sujeira persistente. Isso requer o material e o equipamento de limpeza corretos, considerando as particularidades de cada veículo, como formato, material e tipo de sujeira.

A área de recepção causa a primeira impressão duradoura nos clientes e deve ser mantida particularmente limpa. Além disso, um ambiente higiênico no back office proporciona um bom ambiente de trabalho para os colaboradores, aumentando o bem-estar no local. Limpadores e aspiradores potentes facilitam a manutenção dessas áreas.

