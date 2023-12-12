Os operadores são desafiados em muitas frentes

Postos de gasolina não são mais apenas lugares onde se compra combustível. Eles se tornaram pontos de encontro, de resgate em momentos de necessidade, quando falta manteiga ou leite.

Para que os clientes se sintam confortáveis ​​neles, os operadores são desafiados em muitas frentes quando se trata de limpeza: área externa, espaço de vendas, área de alimentação, instalações sanitárias, salão de lavagem. Em todos os lugares, é importante garantir a limpeza e observar as normas de segurança relevantes. As tarefas envolvidas na limpeza de postos de gasolina são, portanto, muito diversas. Mas se você equipar seu parque de máquinas corretamente e investir na tecnologia de limpeza certa, você poderá garantir a limpeza de forma eficiente e completa, um investimento que economiza muito tempo de trabalho e, assim, compensa rapidamente. Portanto, ainda é necessária uma limpeza básica em intervalos regulares. Aqueles que mantiverem sua instalação limpa, terão muito menos a fazer.