Limpeza da concessionária de automóveis

Limpeza do piso na concessionária de automóveis

Pisos bem conservados contribuem significativamente para a aparência da concessionária de automóveis e, portanto, para a experiência geral de compra. Os pisos polidos com alto brilho refletem o alto valor dos veículos. Portanto, devem ser limpos semanalmente, às vezes até diariamente. Dependendo do piso, são necessários diferentes métodos de limpeza.

Nas salas de exposição, é comum encontrar pisos de pedra natural de alta qualidade que complementam a apresentação atrativa dos veículos. Mas os pisos de porcelanato também estão encontrando cada vez mais espaço nas salas de vendas, graças à sua ampla variedade de cores e padrões. Os escritórios são geralmente revestidos com carpete. Para a correta limpeza e manutenção dos diferentes revestimentos do chão da concessionária de automóveis, é importante escolher o método correto para garantir que eles mantenham a sua aparência e valor por muitos anos.