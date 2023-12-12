Limpar a oficina

A importância da limpeza e organização em oficinas mecânicas

Em uma oficina mecânica, a limpeza e a organização são fundamentais em vários níveis. Elas impactam positivamente a imagem da empresa, transmitindo aos clientes a sensação de que seus veículos estão nas mãos de profissionais cuidadosos.

Além disso, um ambiente limpo e organizado é crucial para a eficiência e segurança dos processos de trabalho. Se cada etapa precisa ser interrompida para procurar ferramentas ou se a sujeira atrapalha, as atividades mais simples demorarão mais e a produtividade será reduzida.

Método 5S: Organização e Eficiência

O método 5S, uma prática de Lean Management, pode ser usado para organizar o local de trabalho e acabar com o caos. Ele melhora a estrutura de uma oficina mecânica em cinco etapas, derivadas dos termos japoneses Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke: