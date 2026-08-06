Acionado por um motor elétrico de 24 V 50/60 Hz . Velocidade de rotação constante, independentemente da vazão de água ou da pressão da água. Tensão de segurança de 24 V Maior segurança no trabalho. Velocidade de rotação constante, independentemente da vazão de água ou da pressão da água. Tensão de segurança de 24 V Maior segurança no trabalho.

Alta flexibilidade Rotação lenta e alta pressão de trabalho para um resultado de limpeza ideal. Adequado para volumes de água de até 3000 l/h e alta pressão de até 140 bar. Adequado para limpeza interior de barris, bem como tanques de médio e grande porte. Rotação lenta e alta pressão de trabalho para um resultado de limpeza ideal. Adequado para volumes de água de até 3000 l/h e alta pressão de até 140 bar. Adequado para limpeza interior de barris, bem como tanques de médio e grande porte.