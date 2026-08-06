Cabeça extrusora M63E
Cabeçote Limpeza Interior (Inox): Compacto (Inox). Para recipientes ≥65 mm. Motor elétrico, rotação constante. Máx. 140 bar/90∘C.
O Cabeçote de Limpeza Interior Compacto (Aço Inox) é ideal para limpar tambores e contentores ≥65 mm. Acionado por motor elétrico 24 V/AC (máxima segurança), garante rotação constante (140 bar/90∘C).
Características e benefícios
Acionado por um motor elétrico de 24 V 50/60 Hz.Velocidade de rotação constante, independentemente da vazão de água ou da pressão da água. Tensão de segurança de 24 V Maior segurança no trabalho.
Alta flexibilidadeRotação lenta e alta pressão de trabalho para um resultado de limpeza ideal. Adequado para volumes de água de até 3000 l/h e alta pressão de até 140 bar. Adequado para limpeza interior de barris, bem como tanques de médio e grande porte.
Design inteligenteParticularmente amigável ao operador e com baixa necessidade de manutenção. Manuseio fácil – Operação do cabeçote no recipiente com uma mão. Velocidade de rotação regular para resultados de limpeza consistentes.
Estrutura de aço inoxidável (1.4301)
- Material de alta qualidade para uma longa vida útil.
- Adequado para água que contém agente de limpeza Kärcher.
- Adequado para temperaturas de água de até 90 °C.
Baixo peso e dimensões compactas
- Usos versáteis e flexíveis.
- Adequado para limpeza interior de contentores com aberturas a partir de 65 mm.
- Pesando apenas 4,9 kg, não há necessidade de dispositivos de suspensão extras.
Especificações
Dados técnicos
|Acoplamento de alta pressão
|Capacidade de comutação (ou Capacidade de chaveamento)
|Dirigir
|Elétrico
|Abertura do tanque (peç)
|1 / 4
|Quantidade de bicos (L/h)
|3000
|Capacidade (rpm)
|19
|Velocidade de rotação (mm)
|915
|Tensão (V)
|24
|Frequência (Hz)
|50 - 60
|Pressão (bar)
|máx. 140
|Abertura do tanque (mm)
|mín. 65
|temperatura (°C)
|máx. 90
|Peso (kg)
|4,9
|Peso (com embalagem) (kg)
|7,6
|Medidas (c x l x a) (mm)
|1256
Máquinas compatíveis
Produtos Em Linha
Produtos Descontinuados
Áreas de aplicação
- Também adequado para limpeza interior de contentores IBC (tanques)
- Para limpeza interior de tanques (indústria, logística, serviços públicos)
- Para limpeza de contentores/depósitos nas indústrias alimentar, cosmética e química
- Para limpeza de contentores usados para transporte de produtos químicos
- Para limpeza de contentores usados para transporte de alimentos
- Para limpeza de contentores estacionários nas indústrias alimentar e química