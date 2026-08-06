Cabeça extrusora M63E

Cabeçote Limpeza Interior (Inox): Compacto (Inox). Para recipientes ≥65 mm. Motor elétrico, rotação constante. Máx. 140 bar/90∘C.

O Cabeçote de Limpeza Interior Compacto (Aço Inox) é ideal para limpar tambores e contentores ≥65 mm. Acionado por motor elétrico 24 V/AC (máxima segurança), garante rotação constante (140 bar/90∘C).

Características e benefícios
Cabeça extrusora M63E: Acionado por um motor elétrico de 24 V 50/60 Hz.
Acionado por um motor elétrico de 24 V 50/60 Hz.
Velocidade de rotação constante, independentemente da vazão de água ou da pressão da água. Tensão de segurança de 24 V Maior segurança no trabalho.
Cabeça extrusora M63E: Alta flexibilidade
Alta flexibilidade
Rotação lenta e alta pressão de trabalho para um resultado de limpeza ideal. Adequado para volumes de água de até 3000 l/h e alta pressão de até 140 bar. Adequado para limpeza interior de barris, bem como tanques de médio e grande porte.
Cabeça extrusora M63E: Design inteligente
Design inteligente
Particularmente amigável ao operador e com baixa necessidade de manutenção. Manuseio fácil – Operação do cabeçote no recipiente com uma mão. Velocidade de rotação regular para resultados de limpeza consistentes.
Estrutura de aço inoxidável (1.4301)
  • Material de alta qualidade para uma longa vida útil.
  • Adequado para água que contém agente de limpeza Kärcher.
  • Adequado para temperaturas de água de até 90 °C.
Baixo peso e dimensões compactas
  • Usos versáteis e flexíveis.
  • Adequado para limpeza interior de contentores com aberturas a partir de 65 mm.
  • Pesando apenas 4,9 kg, não há necessidade de dispositivos de suspensão extras.
Especificações

Dados técnicos

Acoplamento de alta pressão Capacidade de comutação (ou Capacidade de chaveamento)
Dirigir Elétrico
Abertura do tanque (peç) 1 / 4
Quantidade de bicos (L/h) 3000
Capacidade (rpm) 19
Velocidade de rotação (mm) 915
Tensão (V) 24
Frequência (Hz) 50 - 60
Pressão (bar) máx. 140
Abertura do tanque (mm) mín. 65
temperatura (°C) máx. 90
Peso (kg) 4,9
Peso (com embalagem) (kg) 7,6
Medidas (c x l x a) (mm) 1256
Áreas de aplicação
  • Também adequado para limpeza interior de contentores IBC (tanques)
  • Para limpeza interior de tanques (indústria, logística, serviços públicos)
  • Para limpeza de contentores/depósitos nas indústrias alimentar, cosmética e química
  • Para limpeza de contentores usados para transporte de produtos químicos
  • Para limpeza de contentores usados para transporte de alimentos
  • Para limpeza de contentores estacionários nas indústrias alimentar e química
Acessórios opcionais