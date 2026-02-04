O que é o PressurePro Desengraxante RM 31 Extra?

É um detergente desengraxante ultraconcentrado de alta performance, com pH alcalino, desenvolvido para a remoção das sujeiras mais difíceis. Sua fórmula de alta espumação é ideal para uso em lavadoras de alta pressão, removendo com eficácia óleo, graxa, fuligem, piche e resina de fumaça. O produto mantém sua performance mesmo quando aplicado em superfícies aquecidas ou com água quente, suportando temperaturas de até 150°C.

Indicado para: Lavadoras de alta pressão Kärcher (linhas HD, HDS, K).

Aplicações: Limpeza pesada de motores, peças em oficinas, equipamentos agrícolas, fachadas, tanques industriais, mineradoras e construção civil. Foco principal em sujidades oleosas e graxosas.